Saidi Sulilatu klärt über Finanz-Märchen auf (FOTO)

München (ots) - Altersvorsorge, Vermögensaufbau, Versicherungen ... klingt für

viele zum Fürchten kompliziert. Und welchen Ratschlägen von Bankern,

Finanzberatern und Finfluencern zu trauen ist - auch nicht immer klar. Weil es

zu Finanzen schon genug Märchen gibt, legt der Chefredakteur von Finanztip,

Saidi Sulilatu, nun mit "Finanzen ganz einfach" ein unabhängiges Sachbuch vor.



"Zum Thema Finanzen gibt es genug Märchen. Sie begegnen uns als Geschichten von

Freunden, Verwandten und Bekannten. Als unser eigens Halbwissen, Befürchtung

oder schlechtes Gewissen. Oder als Bestätigung durch Banker oder Finanzberater,

die sich 'unserer Sorgen annehmen'. In Studien zeigen meine Kollegen der

Finanztip Stiftung, dass das praktisches Finanzwissen jedes zweiten Deutschen

mangelhaft ist." Saidi Sulilatu





Sulilatus zentrale Botschaft: Finanzen kannst du selbst. Und wie das geht,

beschreibt er anhand des bewährten Finanztip-Prinzips kompakt, motivierend und

leicht umsetzbar. "Wie baue ich Vermögen auf, wenn die Rente unsicher ist? Kann

ich mir jemals eine Immobilie leisten? Wie behalte ich bei all den

Finanzprodukten noch den Überblick?" Saidi Sulilatu kennt die teuren

Finanzfehler, die Menschen bei diesen Themen machen. Denn er hat sie selbst auch

gemacht. Und er kennt die Methoden von Honorar- und Finanzberatern. Und er weiß,

dass für Antworten auf solche Fragen niemand zum Spezialisten werden und auch

keine Berater beschäftigen muss.



"Ein großer Teil der Finanzbranche legt es darauf an, die Menschen von sich

abhängig zu machen. Ich spreche regelmäßig mit Finanztip-Nutzern, die keine

wirkliche Ahnung haben, was ihnen von ihrer Bank oder ihrem

Versicherungsvermittler verkauft worden ist. Wenn sie auf Finanztip stoßen,

kommt ihnen der Gedanke, dass sie ihre Finanzen selbst machen können und dass

sie in der Vergangenheit viel zu viel Geld dafür bezahlt haben, dass sie die

Verantwortung an einen Berater abgetreten haben." Saidi Sulilatu



Jede und jeder kann seine Geldangelegenheiten selbst regeln. In diesem Buch

zeigt Saidi Sulilatu, wie man mit dem Finanztip-Prinzip seine Finanzen effektiv

strukturiert und unkompliziert Rücklagen schafft. Das Finanztip-Prinzip basiert

auf dem Motto "Weniger ist mehr" und sorgt dafür, dass man keine unnötigen

Verträge oder Anlagen hat. Stattdessen gelingt es, durch kluges und gelassenes

Investieren seine Altersvorsorge zu sichern und langfristig Vermögen aufzubauen.



Saidi Sulilatu hat im Finanzvertrieb selbst erfahren, wie Verbraucher

systematisch mit überteuerten und unseriösen Finanzprodukten an wirklicher

finanzieller Sicherheit gehindert werden. Heute ist er Chefredakteur von

Finanztip und damit auch Teil der gemeinnützigen Finanztip-Stiftung. Die

Mission: unabhängiges Finanzwissen für alle und für jeden leicht zugänglich und

einfach verständlich machen. Der sympathische und zugewandte Finanzexperte zählt

zu Deutschlands Top-YouTubern. Er nimmt die finanziellen Sorgen der Menschen

ernst und gibt konkrete Hilfestellungen, anstatt schnellen Reichtum zu

versprechen.



