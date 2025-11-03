    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Saidi Sulilatu klärt über Finanz-Märchen auf (FOTO)

    München (ots) - Altersvorsorge, Vermögensaufbau, Versicherungen ... klingt für
    viele zum Fürchten kompliziert. Und welchen Ratschlägen von Bankern,
    Finanzberatern und Finfluencern zu trauen ist - auch nicht immer klar. Weil es
    zu Finanzen schon genug Märchen gibt, legt der Chefredakteur von Finanztip,
    Saidi Sulilatu, nun mit "Finanzen ganz einfach" ein unabhängiges Sachbuch vor.

    "Zum Thema Finanzen gibt es genug Märchen. Sie begegnen uns als Geschichten von
    Freunden, Verwandten und Bekannten. Als unser eigens Halbwissen, Befürchtung
    oder schlechtes Gewissen. Oder als Bestätigung durch Banker oder Finanzberater,
    die sich 'unserer Sorgen annehmen'. In Studien zeigen meine Kollegen der
    Finanztip Stiftung, dass das praktisches Finanzwissen jedes zweiten Deutschen
    mangelhaft ist." Saidi Sulilatu

    Sulilatus zentrale Botschaft: Finanzen kannst du selbst. Und wie das geht,
    beschreibt er anhand des bewährten Finanztip-Prinzips kompakt, motivierend und
    leicht umsetzbar. "Wie baue ich Vermögen auf, wenn die Rente unsicher ist? Kann
    ich mir jemals eine Immobilie leisten? Wie behalte ich bei all den
    Finanzprodukten noch den Überblick?" Saidi Sulilatu kennt die teuren
    Finanzfehler, die Menschen bei diesen Themen machen. Denn er hat sie selbst auch
    gemacht. Und er kennt die Methoden von Honorar- und Finanzberatern. Und er weiß,
    dass für Antworten auf solche Fragen niemand zum Spezialisten werden und auch
    keine Berater beschäftigen muss.

    "Ein großer Teil der Finanzbranche legt es darauf an, die Menschen von sich
    abhängig zu machen. Ich spreche regelmäßig mit Finanztip-Nutzern, die keine
    wirkliche Ahnung haben, was ihnen von ihrer Bank oder ihrem
    Versicherungsvermittler verkauft worden ist. Wenn sie auf Finanztip stoßen,
    kommt ihnen der Gedanke, dass sie ihre Finanzen selbst machen können und dass
    sie in der Vergangenheit viel zu viel Geld dafür bezahlt haben, dass sie die
    Verantwortung an einen Berater abgetreten haben." Saidi Sulilatu

    Jede und jeder kann seine Geldangelegenheiten selbst regeln. In diesem Buch
    zeigt Saidi Sulilatu, wie man mit dem Finanztip-Prinzip seine Finanzen effektiv
    strukturiert und unkompliziert Rücklagen schafft. Das Finanztip-Prinzip basiert
    auf dem Motto "Weniger ist mehr" und sorgt dafür, dass man keine unnötigen
    Verträge oder Anlagen hat. Stattdessen gelingt es, durch kluges und gelassenes
    Investieren seine Altersvorsorge zu sichern und langfristig Vermögen aufzubauen.

    Saidi Sulilatu hat im Finanzvertrieb selbst erfahren, wie Verbraucher
    systematisch mit überteuerten und unseriösen Finanzprodukten an wirklicher
    finanzieller Sicherheit gehindert werden. Heute ist er Chefredakteur von
    Finanztip und damit auch Teil der gemeinnützigen Finanztip-Stiftung. Die
    Mission: unabhängiges Finanzwissen für alle und für jeden leicht zugänglich und
    einfach verständlich machen. Der sympathische und zugewandte Finanzexperte zählt
    zu Deutschlands Top-YouTubern. Er nimmt die finanziellen Sorgen der Menschen
    ernst und gibt konkrete Hilfestellungen, anstatt schnellen Reichtum zu
    versprechen.

    Pressekontakt:

    Marion Nielsen | mailto:marion.nielsen@droemer-knaur.de | Tel: +49 89 / 9271-118

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/71565/6149869
    OTS: Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co.KG




