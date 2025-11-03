44,6 Millionen Legehennen erzeugten im August 2025 insgesamt 1,2 Milliarden Eier

WIESBADEN (ots) -



- 2 200 Betriebe mit Legehennen im August 2025, die meisten davon in

Niedersachsen, NRW und Bayern

- 42 690 Betriebe hielten am 1. März 2023 insgesamt 167 Millionen Geflügeltiere

- 90 % der 2024 geschlachteten Geflügeltiere waren Hühner



Die Geflügelpest, häufig als Vogelgrippe bezeichnet, breitet sich in Deutschland

aus - mit Folgen für die Geflügelzucht. Ende August 2025 gab es in Deutschland 2

200 Betriebe mit der Haltung von Legehennen, wie das Statistische Bundesamt

(Destatis) mitteilt. Dort wurden durchschnittlich insgesamt 44,6 Millionen

Legehennen gehalten. Diese erzeugten im August 2025 insgesamt 1,2 Milliarden

Eier, die zum Konsum bestimmt waren. Bei der Haltungsform dominierte mit

durchschnittlich 25,5 Millionen Legehennen die Bodenhaltung. 11,3 Millionen

Legehennen wurden im Durchschnitt in Freilandhaltung, 6,6 Millionen unter

ökologischer Erzeugung und 1,2 Millionen in Kleingruppenhaltung gehalten.





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Bayer AG! Short 28,34€ 1,75 × 14,68 Zum Produkt Long 25,02€ 1,93 × 14,45 Zum Produkt