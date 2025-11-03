    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBayer AktievorwärtsNachrichten zu Bayer
    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    44,6 Millionen Legehennen erzeugten im August 2025 insgesamt 1,2 Milliarden Eier

    WIESBADEN (ots) -

    - 2 200 Betriebe mit Legehennen im August 2025, die meisten davon in
    Niedersachsen, NRW und Bayern
    - 42 690 Betriebe hielten am 1. März 2023 insgesamt 167 Millionen Geflügeltiere
    - 90 % der 2024 geschlachteten Geflügeltiere waren Hühner

    Die Geflügelpest, häufig als Vogelgrippe bezeichnet, breitet sich in Deutschland
    aus - mit Folgen für die Geflügelzucht. Ende August 2025 gab es in Deutschland 2
    200 Betriebe mit der Haltung von Legehennen, wie das Statistische Bundesamt
    (Destatis) mitteilt. Dort wurden durchschnittlich insgesamt 44,6 Millionen
    Legehennen gehalten. Diese erzeugten im August 2025 insgesamt 1,2 Milliarden
    Eier, die zum Konsum bestimmt waren. Bei der Haltungsform dominierte mit
    durchschnittlich 25,5 Millionen Legehennen die Bodenhaltung. 11,3 Millionen
    Legehennen wurden im Durchschnitt in Freilandhaltung, 6,6 Millionen unter
    ökologischer Erzeugung und 1,2 Millionen in Kleingruppenhaltung gehalten.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Bayer AG!
    Short
    28,34€
    Basispreis
    1,75
    Ask
    × 14,68
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    25,02€
    Basispreis
    1,93
    Ask
    × 14,45
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Den mit Abstand größten Bestand an Legehennen gab es im August 2025 in
    Niedersachsen mit 17,3 Millionen Tieren, gefolgt von Nordrhein-Westfalen (4,7
    Millionen) und Bayern (4,0 Millionen).

    Das meiste Geflügel wird in Niedersachsen, NRW und Bayern gehalten

    Für Geflügelhalter in einigen Regionen Deutschlands - seien es Hobbyhalter,
    Klein- oder Großbetriebe - gilt aktuell bereits eine Stallpflicht oder eine
    Einführung wird diskutiert. Zuletzt wurden am 1. März 2023 die geflügelhaltenden
    landwirtschaftlichen Betriebe und deren Geflügelbestände erhoben. Die Daten
    liefern einen Überblick über die regionale Struktur der Geflügelhaltung. Zum
    Stichtag 1. März 2023 gab es in Deutschland insgesamt 42 690 landwirtschaftliche
    Betriebe, die insgesamt 167,3 Millionen Geflügeltiere hielten. Zu diesem
    Zeitpunkt wurden 156,3 Millionen Hühner, 9,0 Millionen Puten, 1,6 Millionen
    Enten und 0,4 Millionen Gänse in den Betrieben gehalten.

    Den mit Abstand größten Geflügelbestand gab es in Niedersachsen (77,6 Millionen
    Tiere), gefolgt von Nordrhein-Westfalen (19,0 Millionen) und Bayern (14,3
    Millionen).

    694 Millionen Hühner, Puten, Enten und Gänse wurden 2024 geschlachtet

    In mehreren Betrieben mussten zuletzt mehrere hunderttausend Tiere getötet
    werden, um eine weitere Verbreitung der Geflügelpest möglichst einzudämmen. Das
    Fleisch der Tiere aus Betrieben, in denen es bestätigte Fälle der Krankheit
    gibt, darf nicht in den Handel gebracht werden. Für den menschlichen Verzehr
    wurden im Jahr 2024 insgesamt 694 Millionen Stück Geflügel geschlachtet und 1,6
    Millionen Tonnen Geflügelfleisch erzeugt. 90 % der geschlachteten Geflügeltiere
    waren Hühner, die zur Mast bestimmt waren, 4 % waren Puten.
    Seite 1 von 2 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Bayer - BAY001 - DE000BAY0017

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Bayer. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    44,6 Millionen Legehennen erzeugten im August 2025 insgesamt 1,2 Milliarden Eier - 2 200 Betriebe mit Legehennen im August 2025, die meisten davon in Niedersachsen, NRW und Bayern - 42 690 Betriebe hielten am 1. März 2023 insgesamt 167 Millionen Geflügeltiere - 90 % der 2024 geschlachteten Geflügeltiere waren Hühner Die …