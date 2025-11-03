Deutschland unter EU-Durchschnitt
Weniger als jede dritte Führungskraft ist weiblich
WIESBADEN (ots) -
- Frauenanteil in Führungspositionen in Deutschland hat sich in den letzten 10
Jahren kaum verändert
- Nur 29,1 % der Führungskräfte in Deutschland waren im Jahr 2024 weiblich, Wert
damit deutlich unter dem EU-Durchschnitt von 35,2 %
- Schweden belegt mit einem Frauenanteil von 44,4 % in Führungspositionen erneut
Spitzenplatz im EU-Vergleich
Frauen sind in den deutschen Führungsetagen weiterhin deutlich
unterrepräsentiert: Während im Jahr 2024 rund 1,32 Millionen Männer in
Deutschland eine Führungsposition hatten, waren es nur 540 000 Frauen. Wie das
Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, waren damit lediglich 29,1 % der
Führungspositionen von Frauen besetzt. Dieser Wert lag deutlich unter dem
Durchschnitt der Europäischen Union (EU) von 35,2 %. Den Spitzenplatz im
EU-Vergleich belegte wie bereits im Vorjahr Schweden mit einem Frauenanteil von
44,4 %. Relativ hohe Quoten verzeichneten laut EU-Statistikbehörde Eurostat auch
Lettland (43,4 %) und Polen (41,8 %). Das Schlusslicht bildete Zypern, wo nur
25,3 % der Führungskräfte weiblich waren.
Deutschland stagniert beim Frauenanteil in Führungspositionen
Seit dem Jahr 2014 hat sich der Anteil der weiblichen Führungskräfte in
Deutschland praktisch nicht verändert (+0,1 Prozentpunkte von 29,0 % im Jahr
2014 auf 29,1 % im Jahr 2024). Im EU-Durchschnitt stieg der Anteil der
weiblichen Führungskräfte dagegen in diesem Zeitraum um 3,4 Prozentpunkte.
Besonders stark wuchs der Anteil in Schweden (+7,3 Prozentpunkte), Estland (+7,2
Prozentpunkte) sowie in den Inselstaaten Zypern (+7,8 Prozentpunkte) und Malta
(+10,3 Prozentpunkte).
Wenige Chefinnen trotz hoher Erwerbstätigkeit von Frauen
Der geringe Anteil an Frauen in Leitungspositionen in Deutschland fällt
besonders auf, da hier fast ebenso viele Frauen erwerbstätig sind wie Männer.
Ihr Anteil an allen Erwerbstätigen lag 2024 bei 46,9 % und damit leicht über dem
EU-Durchschnitt (46,4 %). Demgegenüber war der Anteil von Frauen in
Führungspositionen in Italien mit 27,9 % auf einem ähnlichen Niveau wie in
Deutschland, allerdings bei einem niedrigeren Frauenanteil an allen
Erwerbstätigen von 42,5 %. In Österreich wiederum war der Anteil der weiblich
besetzten Führungspositionen mit 36,2 % deutlich höher als in Deutschland bei
einer ähnlichen Quote von Frauen an allen Erwerbstätigen (47,5 %).
Methodische Hinweise:
Zu den Führungspositionen zählen die Geschäftsführung kleiner Unternehmen, die
Geschäftsführung oder Bereichsleitung großer Unternehmen sowie leitende
Positionen im Verwaltungsdienst. Diese Berufsgruppen fallen in die
ISCO-Hauptgruppe 1. ISCO ist die Bezeichnung für die Internationale
Standardklassifikation der Berufe.
Weitere Informationen:
Der Anteil der Frauen in Führungspositionen ist einer von vielen Indikatoren zur
"Qualität der Arbeit 2025" im Internetangebot "Europa in Zahlen" des
Statistischen Bundesamtes. Neben Fragen der Gleichstellung auch Aspekte der
Arbeitssicherheit, Einkommen, Arbeitszeiten und Befristungen in Deutschland und
den anderen EU-Staaten analysiert und gegenüberstellt.
Die Daten zum Frauenanteil in Führungspositionen sowie zu den Erwerbstätigen ab
15 Jahren stammen von der EU-Statistikbehörde Eurostat.
Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen
und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter
www.destatis.de/pressemitteilungen.
Weitere Auskünfte:
Internationale Statistik
Telefon: +49 611 75 9494
www.destatis.de/kontakt
Pressekontakt:
Statistisches Bundesamt
Pressestelle
www.destatis.de/kontakt
Telefon: +49 611-75 34 44
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/6149875
OTS: Statistisches Bundesamt
