Weniger als jede dritte Führungskraft ist weiblich

- Frauenanteil in Führungspositionen in Deutschland hat sich in den letzten 10

Jahren kaum verändert

- Nur 29,1 % der Führungskräfte in Deutschland waren im Jahr 2024 weiblich, Wert

damit deutlich unter dem EU-Durchschnitt von 35,2 %

- Schweden belegt mit einem Frauenanteil von 44,4 % in Führungspositionen erneut

Spitzenplatz im EU-Vergleich



Frauen sind in den deutschen Führungsetagen weiterhin deutlich

unterrepräsentiert: Während im Jahr 2024 rund 1,32 Millionen Männer in

Deutschland eine Führungsposition hatten, waren es nur 540 000 Frauen. Wie das

Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, waren damit lediglich 29,1 % der

Führungspositionen von Frauen besetzt. Dieser Wert lag deutlich unter dem

Durchschnitt der Europäischen Union (EU) von 35,2 %. Den Spitzenplatz im

EU-Vergleich belegte wie bereits im Vorjahr Schweden mit einem Frauenanteil von

44,4 %. Relativ hohe Quoten verzeichneten laut EU-Statistikbehörde Eurostat auch

Lettland (43,4 %) und Polen (41,8 %). Das Schlusslicht bildete Zypern, wo nur

25,3 % der Führungskräfte weiblich waren.





Deutschland stagniert beim Frauenanteil in Führungspositionen



Seit dem Jahr 2014 hat sich der Anteil der weiblichen Führungskräfte in

Deutschland praktisch nicht verändert (+0,1 Prozentpunkte von 29,0 % im Jahr

2014 auf 29,1 % im Jahr 2024). Im EU-Durchschnitt stieg der Anteil der

weiblichen Führungskräfte dagegen in diesem Zeitraum um 3,4 Prozentpunkte.

Besonders stark wuchs der Anteil in Schweden (+7,3 Prozentpunkte), Estland (+7,2

Prozentpunkte) sowie in den Inselstaaten Zypern (+7,8 Prozentpunkte) und Malta

(+10,3 Prozentpunkte).



Wenige Chefinnen trotz hoher Erwerbstätigkeit von Frauen



Der geringe Anteil an Frauen in Leitungspositionen in Deutschland fällt

besonders auf, da hier fast ebenso viele Frauen erwerbstätig sind wie Männer.

Ihr Anteil an allen Erwerbstätigen lag 2024 bei 46,9 % und damit leicht über dem

EU-Durchschnitt (46,4 %). Demgegenüber war der Anteil von Frauen in

Führungspositionen in Italien mit 27,9 % auf einem ähnlichen Niveau wie in

Deutschland, allerdings bei einem niedrigeren Frauenanteil an allen

Erwerbstätigen von 42,5 %. In Österreich wiederum war der Anteil der weiblich

besetzten Führungspositionen mit 36,2 % deutlich höher als in Deutschland bei

einer ähnlichen Quote von Frauen an allen Erwerbstätigen (47,5 %).



Methodische Hinweise:



Zu den Führungspositionen zählen die Geschäftsführung kleiner Unternehmen, die

Geschäftsführung oder Bereichsleitung großer Unternehmen sowie leitende

Positionen im Verwaltungsdienst. Diese Berufsgruppen fallen in die

ISCO-Hauptgruppe 1. ISCO ist die Bezeichnung für die Internationale

Standardklassifikation der Berufe.



Weitere Informationen:



Der Anteil der Frauen in Führungspositionen ist einer von vielen Indikatoren zur

"Qualität der Arbeit 2025" im Internetangebot "Europa in Zahlen" des

Statistischen Bundesamtes. Neben Fragen der Gleichstellung auch Aspekte der

Arbeitssicherheit, Einkommen, Arbeitszeiten und Befristungen in Deutschland und

den anderen EU-Staaten analysiert und gegenüberstellt.



Die Daten zum Frauenanteil in Führungspositionen sowie zu den Erwerbstätigen ab

15 Jahren stammen von der EU-Statistikbehörde Eurostat.



