    Deutschland unter EU-Durchschnitt

    Weniger als jede dritte Führungskraft ist weiblich

    WIESBADEN (ots) -

    - Frauenanteil in Führungspositionen in Deutschland hat sich in den letzten 10
    Jahren kaum verändert
    - Nur 29,1 % der Führungskräfte in Deutschland waren im Jahr 2024 weiblich, Wert
    damit deutlich unter dem EU-Durchschnitt von 35,2 %
    - Schweden belegt mit einem Frauenanteil von 44,4 % in Führungspositionen erneut
    Spitzenplatz im EU-Vergleich

    Frauen sind in den deutschen Führungsetagen weiterhin deutlich
    unterrepräsentiert: Während im Jahr 2024 rund 1,32 Millionen Männer in
    Deutschland eine Führungsposition hatten, waren es nur 540 000 Frauen. Wie das
    Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, waren damit lediglich 29,1 % der
    Führungspositionen von Frauen besetzt. Dieser Wert lag deutlich unter dem
    Durchschnitt der Europäischen Union (EU) von 35,2 %. Den Spitzenplatz im
    EU-Vergleich belegte wie bereits im Vorjahr Schweden mit einem Frauenanteil von
    44,4 %. Relativ hohe Quoten verzeichneten laut EU-Statistikbehörde Eurostat auch
    Lettland (43,4 %) und Polen (41,8 %). Das Schlusslicht bildete Zypern, wo nur
    25,3 % der Führungskräfte weiblich waren.

    Deutschland stagniert beim Frauenanteil in Führungspositionen

    Seit dem Jahr 2014 hat sich der Anteil der weiblichen Führungskräfte in
    Deutschland praktisch nicht verändert (+0,1 Prozentpunkte von 29,0 % im Jahr
    2014 auf 29,1 % im Jahr 2024). Im EU-Durchschnitt stieg der Anteil der
    weiblichen Führungskräfte dagegen in diesem Zeitraum um 3,4 Prozentpunkte.
    Besonders stark wuchs der Anteil in Schweden (+7,3 Prozentpunkte), Estland (+7,2
    Prozentpunkte) sowie in den Inselstaaten Zypern (+7,8 Prozentpunkte) und Malta
    (+10,3 Prozentpunkte).

    Wenige Chefinnen trotz hoher Erwerbstätigkeit von Frauen

    Der geringe Anteil an Frauen in Leitungspositionen in Deutschland fällt
    besonders auf, da hier fast ebenso viele Frauen erwerbstätig sind wie Männer.
    Ihr Anteil an allen Erwerbstätigen lag 2024 bei 46,9 % und damit leicht über dem
    EU-Durchschnitt (46,4 %). Demgegenüber war der Anteil von Frauen in
    Führungspositionen in Italien mit 27,9 % auf einem ähnlichen Niveau wie in
    Deutschland, allerdings bei einem niedrigeren Frauenanteil an allen
    Erwerbstätigen von 42,5 %. In Österreich wiederum war der Anteil der weiblich
    besetzten Führungspositionen mit 36,2 % deutlich höher als in Deutschland bei
    einer ähnlichen Quote von Frauen an allen Erwerbstätigen (47,5 %).

    Methodische Hinweise:

    Zu den Führungspositionen zählen die Geschäftsführung kleiner Unternehmen, die
    Geschäftsführung oder Bereichsleitung großer Unternehmen sowie leitende
    Positionen im Verwaltungsdienst. Diese Berufsgruppen fallen in die
    ISCO-Hauptgruppe 1. ISCO ist die Bezeichnung für die Internationale
    Standardklassifikation der Berufe.

    Weitere Informationen:

    Der Anteil der Frauen in Führungspositionen ist einer von vielen Indikatoren zur
    "Qualität der Arbeit 2025" im Internetangebot "Europa in Zahlen" des
    Statistischen Bundesamtes. Neben Fragen der Gleichstellung auch Aspekte der
    Arbeitssicherheit, Einkommen, Arbeitszeiten und Befristungen in Deutschland und
    den anderen EU-Staaten analysiert und gegenüberstellt.

    Die Daten zum Frauenanteil in Führungspositionen sowie zu den Erwerbstätigen ab
    15 Jahren stammen von der EU-Statistikbehörde Eurostat.

    Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen
    und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter
    www.destatis.de/pressemitteilungen.

