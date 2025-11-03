Market Logic Software und Euromonitor International melden neue Datenintegration von DeepSights(TM) zur Verbesserung KI-gestützter Insights für Kunden

BERLIN, DE / ACCESS Newswire / 3. November 2025 / Market Logic Software , ein führender Anbieter von Insights-Management-Lösungen, freut sich, eine strategische Integration mit Euromonitor International , einem globalen Datenanalyseunternehmen, bekanntzugeben. Diese Zusammenarbeit ermöglicht gemeinsamen Kunden einen nahtlosen Zugriff auf die einzigartigen Marktinformationen von Euromonitor über die KI-gestützte Insights-Plattform DeepSightsTM von Market Logic. Die Integration wird Unternehmen, die Wachstum anstreben, eine umfassende, gestraffte Erfahrung bieten.

Link zum Bild

Market Logic verfügt über mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung in der Bereitstellung von Lösungen, die es Unternehmen ermöglichen, ihre Verbraucher- und Market-Insights effektiv zu zentralisieren und zu nutzen. Durch die Integration der umfangreichen Marktforschungs- und Informationsinhalte von Euromonitor direkt in DeepSights profitieren gemeinsame Kunden nun von einer einheitlicheren und effizienteren Verwaltung von Insights, die durch KI unterstützt wird.

„Wir freuen uns, unsere laufende Zusammenarbeit mit Euromonitor zu vertiefen“, so Olaf Lenzmann, Chief Innovation and Product Officer bei Market Logic Software. „Diese Integration ermöglicht unseren gemeinsamen Kunden den Zugriff auf wertvolle Euromonitor-Daten innerhalb unserer Plattform und ermöglicht so schnellere und fundiertere Entscheidungsprozesse. Gemeinsam ermöglichen wir es Unternehmen, komplexe Märkte mit beispielloser Klarheit und Zuversicht zu navigieren.“

Dank dieser Integration können Kunden direkt von DeepSights aus auf die Berichte von Euromonitor zugreifen, sodass sie nicht mehr zwischen mehreren Systemen wechseln müssen. Die Integration ermöglicht außerdem einen reibungsloseren Datenaufbereitungsprozess und stellt sicher, dass die relevantesten und aktuellsten Daten von Euromonitor für Analysen und Entscheidungsfindung jederzeit verfügbar sind.

„Diese Zusammenarbeit schafft einen strategischen Vorteil für unsere gemeinsamen Kunden, indem sie unsere Insights über mehrere Plattformen und KI-gestützte Umgebungen zugänglich macht“, so Oliver Vera, Global Vice President for Partnerships bei Euromonitor International. „Durch die Integration mit Market Logic festigen wir unsere Position als erste Ressource für Unternehmen, die wachsen wollen, und ermöglichen unseren Kunden, neue Chancen durch datengestützte Insights zu erschließen.“