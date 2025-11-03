Transformation des Pharmamarketings durch KI, modulare Inhalte und Omnichannel-Engagement

KOPENHAGEN, Dänemark, 3. November 2025 /PRNewswire/ -- Anthill , ein führender Partner für Content Excellence und Technologie in der Life-Sciences-Branche, hat die Einführung von Anthill Cloud bekannt gegeben – einer innovativen Plattform, die KI, modulare Inhalte und personalisiertes Engagement in einem vernetzten Cloud-Ökosystem vereint. Anthill Cloud wurde speziell für die Pharma-, Medizintechnik- und Biotech-Branche entwickelt und vereint Content-Erstellung, Governance und Omnichannel-Aktivierung, beschleunigt die Markteinführung und steigert das Engagement von Gesundheitsfachkräften.

- Ein generatives KI-Tool, das die Herausforderungen der Pharmaindustrie bei der Suche, erneuten Verwendung und Erstellung von Inhalten löst. Es reduziert Kosten, beseitigt Komplexität und beschleunigt die Produktion von Inhalten. Activator - Ein Tool zur Erstellung von Inhalten, das die Produktion mithilfe vorab genehmigter Vorlagen und modularer Inhalte beschleunigt – vollständig integriert mit Veeva PromoMats und Veeva MedComms.

- Ein Tool zur Erstellung von Inhalten, das die Produktion mithilfe vorab genehmigter Vorlagen und modularer Inhalte beschleunigt – vollständig integriert mit Veeva PromoMats und Veeva MedComms. Amplify - Ein Selbstbeschreibungs-Tool, das eine personalisierte Omnichannel-Interaktion mit HCPs rund um die Uhr ermöglicht, die Leistung der medizinischen Vertreter verbessert und messbare Ergebnisse liefert.

„Mit Anthill Cloud müssen kommerzielle und medizinische Teams nicht mehr zwischen Agilität und Compliance wählen", sagte Rasmus Kalms, CPO von Anthill. „Wir haben ein neues Ökosystem für exzellente Inhalte geschaffen, das die Herangehensweise von Pharmaunternehmen an ihre Omnichannel-Strategie neu definiert. Durch die Kombination von KI, modularen Inhalten und Automatisierung revolutioniert Anthill Cloud den gesamten Prozess und macht die Kommunikation im Gesundheitswesen schneller, innovativer und wirklich effizient."

Life-Science-Unternehmen stehen vor wachsenden Herausforderungen im Bereich Content: globale Produkteinführungen, die nicht auf lokale Bedürfnisse abgestimmt sind, überladene digitale Bibliotheken, überhöhte Ausgaben für ungenutzte digitale Assets und langwierige Genehmigungsprozesse mit mehreren behördlichen Kontrollen.

Anthill Cloud begegnet diesen Herausforderungen mit folgenden Angeboten:

Skalierbare Erstellung und Suche von Inhalten, unterstützt durch konforme generative KI.

Vollautomatische und integrierte modulare Inhaltserstellung für vollständige Auffindbarkeit.

Hochgradig personalisierte, interaktive Customer Journeys, die auf die Bedürfnisse und Präferenzen von Gesundheitsfachkräften zugeschnitten sind.

Ein einheitliches Ökosystem, das sich in Veeva PromoMats und jedes andere DAM integrieren lässt.

Anthill wird Anthill Cloud auf dem kommenden Veeva Commercial Summit Europe in Madrid vorstellen. Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, Live-Demos zu erleben und Experten von Anthill zu treffen, um über die Modernisierung ihrer Content Excellence zu diskutieren.

Informationen zu Anthill

Anthill ist ein Unternehmen, das sich auf transformative Content Excellence spezialisiert hat. Wir unterstützen Pharmaunternehmen dabei, die wachsenden Erwartungen von Gesundheitsfachkräften an hochwertige, personalisierte Erlebnisse zu erfüllen. Durch die Anwendung von Prinzipien und Technologien für exzellente Inhalte ermöglicht Anthill Pharmaunternehmen, das Volumen der für Omnichannel-Strategien produzierten Inhalte zu erhöhen, MLR-Genehmigungen zu beschleunigen und die schnelle Erstellung von Omnichannel-Taktiken voranzutreiben.

