    ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung

    Dax deutlich erholt über 24.000 Punkten

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax erholt sich nach schwacher Vorwoche, +0,72%.
    • November gilt als guter Börsenmonat, Rally möglich.
    • Autoaktien profitieren von Chip-Entspannung, +2-3%.
    ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung - Dax deutlich erholt über 24.000 Punkten
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat sich nach der schwachen Vorwoche am Montag deutlich erholt. Marktbeobachter verwiesen auf die traditionell gute Bilanz des angelaufenen Börsenmonats November und Hoffnungen auf eine Jahresendrally. Sie warnten aber auch vor Risiken.

    In der ersten Handelsstunde legte der deutsche Leitindex um 0,72 Prozent auf 24.131,11 Punkte zu. Damit beendete er zunächst nicht nur eine viertägige Verlustserie. Er ließ auch die Marke von 24.000 Punkten klar hinter sich, unter die er am Freitag erstmals seit zwei Wochen abgerutscht war.

    Der MDax der mittelgroßen Börsenkonzerne berappelte sich am Montagvormittag um 0,51 Prozent auf 29.902,24 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,5 Prozent.

    Börsenexperte Christoph Geyer schrieb in einem Marktkommentar von der "besten statistischen Lage des Jahres". Der Dax könne zum Jahresende hin eine Rally starten. Das setze allerdings voraus, dass es "keine neuen Störfeuer von der 'Zoll-Front' gibt". Sollte sich die Lage hier beruhigen, könne der Dax die nächste große runde Zahl von 25.000 Punkten rasch erreichen. Bereits aktuell steht ein Jahresgewinn von rund 20 Prozent zu Buche.

    Auch Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners betonte, dass der November in den vergangenen Jahren in Schnitt ein guter Börsenmonat gewesen sei. "Unterdessen geht der US-Government-Shutdown in seinen zweiten Monat", gibt der Experte aber auch zu bedenken. An den Börsen sei der Shutdown zuletzt mehr und mehr in den Hintergrund getreten. Anleger sollten sich des Shutdowns aber weiterhin bewusst sein. Und: Je länger er andauere, desto größer seien die wirtschaftlichen Einbußen für die USA am Ende.

    Unternehmensseitig sah die Agenda übersichtlich aus. Autoaktien waren dank Entspannungssignalen zu den Lieferproblemen beim wichtigen Chip-Hersteller Nexperia europaweit gefragt. Im Dax zählten Mercedes -Benz , Volkswagen (VW ) und BMW mit Aufschlägen von 2 bis 3,3 Prozent zu den größten Gewinnern, und im MDax verteuerten sich die Titel der VW-Sportwagentochter Porsche AG um 2,2 Prozent.

    Mercedes-Benz wurden zusätzlich durch eine Kaufempfehlung der DZ Bank gestützt. Analyst Michael Punzet hob den fairen Wert für die Aktie deutlich auf 64 Euro an und liegt damit knapp 14 Prozent über dem Freitags-Schlusskurs. Er sieht "die technologieoffenere Ausrichtung beim Thema Antriebe und insbesondere die Änderungen der Luxus-Strategie positiv". Unter den Zulieferern verzeichneten Continental und Hella Kursgewinne von 2,3 beziehungsweise 1,2 Prozent.

    Die Papiere der Allianz erholten sich um 1,7 Prozent, nachdem die Bank of America sie hochgestuft hatte und nun zum Kauf rät. Die Münchener gehörten zu den besten Versicherern und seien weiter günstig bewertet, begründeten die Experten ihre Neubewertung.

    Zudem bauten die Aktien des Gabelstaplerherstellers Kion ihre Gewinne aus und stiegen um mehr als drei Prozent. Am Freitag hatten die Aktien einen Chart-Widerstand hinter sich gelassen, also einen Befreiungsschlag geschafft./gl/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,69 % und einem Kurs von 354,9 auf Tradegate (03. November 2025, 10:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -0,15 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,31 %.

    Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 19,11 Mrd..

    Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 6,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,0800 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 111,56EUR. Von den letzten 9 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 87,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 149,00EUR was eine Bandbreite von -5,88 %/+61,19 % bedeutet.




    Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
