Es ist nicht nur Gold was glänzt – Kali wird zum kritischen Mineral!

- Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Millennial Potash Corp.! Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen, nicht erfolgsabhängigen, IR-Beratervertrag mit Millennial Potash Corp. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 04.10.2025, 06:26 Uhr Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

an keinem Rohstoffanleger ist der aktuelle Gold und Silberhype vorbeigegangen. Täglich und wöchentlich wurden neue Höchststände ausgerufen. Die Gründe dafür sind vielfältig, doch vor allem die unsichere geopolitische Weltlage hat hierbei einen erheblichen Beitrag geleistet. Aktuell kommt es zu einer gesunden Korrektur bei den Edelmetallen und viele Anleger beobachten schon gespannt, wie es an den Märkten weiter geht.

Doch dabei macht sich keiner die Gedanken, wo eigentlich das Essen auf dem Tisch herkommt. Gerade in der Landwirtschaft ist Kali ein sehr wichtiges Düngemittel um ausreichend Nahrung für die Bevölkerung zu produzieren. Doch genau dieses wichtige Mineral wurde vor allem seit dem Einmarsch der russischen Truppen in der Ukraine, der Kornkammer Europas, zum geopolitischen Spielball. Russland ist ein sehr wichtiger Produzent von Kali, daher ist es wichtig, neue Projekte zu erschließen, die die Unabhängigkeit weiter vorantreiben.

Wie heikel die Lage wirklich ist, kann man daran erkennen, dass das US-amerikanische International Development Finance Corporation (DFC) 3 Mio. US-Dollar für die Projektentwicklungsfinanzierung des Kaliumkarbonat-Projekts Banio von Millennial Potash Corp. (WKN: A3DXEK) in Gabun bereitstellt.

Um die Unabhängigkeit weiter voranzutreiben, könnte das weit vorangeschrittene Banio-Projekt von Millennial Potash Corp. (WKN: A3DXEK) mittelfristig einen erheblichen Beitrag leisten.

Quelle Millennial Potash Corp. (Homepage)

Das Banio-Projekt erstreckt sich über eine Fläche von 1.244 km2 und liegt etwa 450 km südlich von Libreville an der Atlantikküste von Gabun. Das Gebiet ist über mehrere Straßen nach Mayumba gut erreichbar und bietet über Wasserstraßen einen alternativen Zugang zum Projekt. Mayumba selbst ist eine kleine Hafenstadt ca. 50 km nördlich des Hauptprojektgebiets und ist ebenfalls über eine Straße erreichbar. Auf der seewärtigen Seite einer Lagune befindet sich zudem ein großer Flughafen, eine perfekte Infrastruktur ist also bereits vorhanden und muss nicht erst mit aufwändigen Mitteln finanziert werden.

Gabun zählt zu den reichsten Ländern auf dem afrikanischem Kontinent. Und Millennials Projekt befindet sich nur wenige Kilometer von den Minen der Big Player entfernt

Gabun verfügt über einen umfangreichen Öl- und Gassektor und hat das dritthöchste Pro-Kopf-BIP in Afrika. Zu den großen internationalen Unternehmen mit bedeutenden Investitionen im Land gehören Fortescue, Eramet, Total oder Shell.

Das kaliumreiche westafrikanische Evaporitbecken erstreckt sich von Angola im Süden bis zur Küstenregion Gabuns und dem Gebiet des Banio-Projekts. Umfangreiche Öl- und Gaserkundungen haben in zahlreichen Explorationsbohrungen kaliumhaltige Flöze identifiziert.

Farhad Abasov führt sein drittes Unternehmen zum Erfolg!

Nach den großen Erfolgen von Allana Potash und Millennial Lithium, ist es Farhad Abasov gelungen, auch das Banio Projekt von Millennial Potash Corp. (WKN: A3DXEK) weit voranzutreiben.

Manchmal sagt ein Chart mehr als tausend Worte…

Quelle: comdirect.de (Autor bearbeitet /Stand: 28.10.2025)

Mit einer Jahresperformance von über 1.000% konnte sich der Kurs adäquat zum Projektfortschritt entwickeln. Die letzten Bohrergebnisse zeigen, welch fulminantes zusätzliches Potential in diesem Projekt steckt. Das gigantische Vorkommen wird mittelfristig neben den Importen in die USA vor allem auch auf dem afrikanischen Kontinent einen entscheidenden Beitrag zur wichtigen Kali Versorgung leisten können. Somit wäre Banio die erste afrikanische Kali Mine, die den afrikanischen Kontinent mit Kali versorgt, da aktuell zu 100% importiert wird.

Quelle Millennial Potash Corp. (Präsentation)

Wie man der Grafik sehr schön entnehmen kann, ist das Banio Projekt strategisch so gut gelegen, dass neben den Märkten Afrika und den USA auch Brasilien und China im Gegensatz zur Konkurrenz auf kürzesten Wegen erreicht werden können. Das spart nicht nur Zeit, sondern senkt vor allem die Kosten eklatant und stärkt zudem die Marge.

Russland und Weißrussland sind immer noch für 34% der weltweiten Produktion verantwortlich

Diese Zahlen stehen für eine geopolitische Katastrophe, daher ist es nicht verwunderlich, dass die Regierung der USA zuverlässige und langjährige Partner zur Kaliversorgung der USA gewinnen möchten.

Quelle Millennial Potash Corp. (Präsentation)

Das US-Innenministerium hat Kali zu einem Entwurf einer Liste kritischer Mineralien für 2025 aufgenommen. Diese Aufnahme in den Entwurf erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem die US-amerikanische International Development Finance Corporation (DFC) 3 Millionen US-Dollar für die Projektentwicklungsfinanzierung des Kaliumkarbonat-Projekts Banio von Millennial Potash Corp. (WKN: A3DXEK) in Gabun bereitstellt und damit dessen strategische Rolle für die potenzielle Stärkung der Ernährungssicherheit und der Widerstandsfähigkeit der Lieferkette der USA anerkennt. Ein Ritterschlag für das Unternehmen.

Bohrloch 004 der nächste Volltreffer für Millennial Potash!

Nach dem sehr guten Ergebnis von Bohrloch 001 mit einer 220 m langen Kalimineralisierung bei einem Cutoff-Gehalt von 13 % und insgesamt etwa 112,5 m Carnallitit-Adern mit einem Durchschnittsgehalt von 15,9 % KCl aus Mitte September, legt die Gesellschaft abermals mit beeindruckenden Ergebnissen nach.

Quelle Millennial Potash Corp. (Pressemeldung vom14.10.25)

Neben den hervorragenden Ergebnissen aus Bohrloch 001, konnte die Gesellschaft bei Bohrloch 004 den nächsten Volltreffer vermelden. Dies zeigt die Mächtigkeit dieses Vorkommens, das sich mit jedem weiteren Treffer noch deutlich vergrößern kann.

Farhad Abasov, Vorsitzender von Millennial Potash Corp. (WKN: A3DXEK), kommentiert den aktuellen Erfolg:

„Millennial freut sich, die Untersuchungsergebnisse für Bohrloch BA-004 bekannt zu geben, das eine kumulative Kalidicke von über 101 m mit einem Durchschnittsgehalt von 16,8 % KCl aufweist. Unser Bohrprogramm liefert weiterhin bedeutende Ergebnisse, die die Konsistenz und Kontinuität der Kalizyklen in diesem Teil des Projektgebiets belegen. Neben den sehr mächtigen Kalifunden ist es auch ermutigend zu sehen, dass die Kaligehalte in einigen Zyklen 29 % KCl erreichen. Diese Kalifunde in diesem Bohrloch sind deutlich mächtiger als die etwa 70 m mächtige kumulative Zone, die in den Bohrlöchern BA-002-EXT und BA-003 abgegrenzt wurde, wie im Jahr 2024 berichtet, und stehen im Einklang mit der beeindruckenden 112 m mächtigen Zone, die in BA-001-EXT durchschnitten wurde. Diese konsistenten und bemerkenswerten Ergebnisse stärken das Vertrauen von Millennial in das Potenzial von Banio, seine aktuelle Mineralressourcenschätzung zu erweitern, und unterstreichen die vielversprechende Entwicklungsbahn des Projekts. Wir beabsichtigen, unsere Mineralressourcenschätzung zu aktualisieren, sobald alle Untersuchungsergebnisse vorliegen.“

Fazit: Ohne Kali wird es in der Landwirtschaft auf den Feldern eng…!

Die aktuelle Entwicklung im US -Innenministerium macht klar, dass es neben Gold Silber, Kupfer, Lithium oder Wolfram auch andere Rohstoffe gibt, die bei so manchem Anleger nicht ganz oben auf der Watchliste stehen, da man sich schlichtweg darüber keine Gedanken macht und dieser Bereich in den Medien nur sehr selten diskutiert wird. Auch wenn es medial nicht so gehypt wird wie Uran oder andere Stoffe geht es bei Kali nicht weniger als um die Ernährung der Weltbevölkerung. Dies sollte man stets im Hinterkopf behalten. Wenn aber dann noch dazu kommt, dass gut ein Drittel der Weltproduktion auf zwei totalitäre Staaten wie Russland oder Weißrussland fallen, sollte man sich vor allem in den jetzigen Zeiten noch mehr Gedanken machen.

Millennial Potash Corp. (WKN: A3DXEK) unter der Führung von Farhad Abasov, hat auf jeden Fall das Potential, mittelfristig in diesem Sektor eine wichtige Rolle zu spielen. Mit der ersten Kali Mine in Afrika wäre auch dieser Kontinent nicht mehr nur auf seine Importe angewiesen und könnte einen wichtigen Beitrag zur gesicherten Ernährung in Afrika beisteuern...

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger und Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Hinweis: Die folgenden Markteinschätzungen sind Meinungsäußerungen. Aussagen zu Dritten beruhen – soweit angegeben – auf öffentlich zugänglichen Quellen; ohne Quellenangabe handelt es sich um subjektive Einschätzungen, nicht um überprüfte Tatsachenbehauptungen.

Die Swiss Resource Capital AG auf einen Blick:

Unsere Homepage: https://www.resource-capital.ch/de/

Interessante und exklusive Videos und Interviews : https://www.rohstoff-tv.com/ , https://www.commodity-tv.com/ und https://www.youtube.com/@SwissResourceCapitalAG

Alle kostenlosen Rohstoff-Reports: https://www.rohstoff-reports.com/

Anmeldung zu unseren Roadshows: https://www.european-roadshows.com/de/

SRC Mining Special Situations Zertifikat: http://www.wikifolio.com/de/ch/w/wf0srcplus

Quellen: Millennial Potash, SRC-Rohstoff-Reports, X, LinkedIn, eigener Research und Interpretation, https://www.scidev.net/global/agriculture/, https://www.globaltimes.cn/page/202202/1252787.shtml?id=11

Dieser Werbeartikel wurde am 01.11.2025 durch einen freien Journalist für die Swiss Resource Capital AG erstellt.

Wesentliche Risiken: Preis/FX-Volatilität; AISC-/Betriebsrisiken; Genehmigung/Standort/ESG, Wesentliche Chancen: Marktrückenwind, Erfolgsaussichten aufgrund vielversprechendem Projekt

Hinweise gem. Art. 20 MAR / DelVO (EU) 2016/958 / § 85 WpHG:

Methodik/Annahmen: Unternehmensmeldungen und Unternehmenspräsentation, Historische Daten und Reports; keine Kursmodelle; qualitative Einordnung. Update-Policy & Abweichungen: kein Update geplant.

Hinweis: SRC ist eine Schweizer Gesellschaft und nicht nach § 86 WpHG bei der BaFin angezeigt; SRC orientiert sich freiwillig an den Offenlegungsstandards von Art. 20 MAR / DelVO (EU) 2016/958.

Hinweise gem. Art. 20 MAR / DelVO (EU) 2016/958 / § 85 WpHG:

Art des Inhalts: Marketingmitteilung/werblicher Promotiontext; keine Finanzanalyse; keine individuelle Anlageberatung.

Methodik/Annahmen (Art. 4 (1)(b)): Grundlage sind: Unternehmensmeldungen/Präsentationen/Finanzberichte; keine proprietären Bewertungsmodelle/Preistargets. Bewertungslogik: qualitative Einordnung von Projekt-/Ressourcen-Status (Genehmigungen, CAPEX/OPEX, Gehalte) und Marktumfeld (Rohstoff-/FX-Annahmen).

Hinweis § 86 WpHG: Sofern Inhalte als (Anlage-)Empfehlungen an die Öffentlichkeit in Deutschland verbreitet werden und keine gesetzliche Ausnahme greift, werden die Pflichten aus § 86 WpHG (z. B. Anzeige/Änderung/Einstellung) erfüllt.

Haftung: Trotz Sorgfalt keine Gewähr für Richtigkeit/Vollständigkeit/Aktualität. Unberührt bleiben Ansprüche wegen Vorsatz/grober Fahrlässigkeit sowie wegen Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit; im Übrigen ist die Haftung – soweit gesetzlich zulässig – auf vorhersehbare, vertragstypische Schäden bei leicht fahrlässiger Verletzung wesentlicher Pflichten beschränkt.

Bedeutung & Zeithorizont (Art. 4 (1)(e)): Keine formale Buy/Sell/Hold-Einstufung; thematisch positive Einschätzung mit mittlerem Horizont (6–24 Monate).

Risiko & Sensitivität (Art. 4 (1)(e)): Preis-/FX-Volatilität, Genehmigungs-/Finanzierungs-/Betriebsrisiken. Sensitivity (Beispiel): Abweichungen der zugrunde gelegten Rohstoffpreis-Annahmen um ± 20 % oder wesentliche Projektverzögerungen können die Einschätzung wesentlich verändern.

Preisinformation (Art. 4 (1)(g), falls Kurse genannt): Preis/Handelsplatz/Zeitpunkt je Nennung ergänzen.

Interessen/Vergütung: Vergütung durch Mandats-Emittenten (falls zutreffend); eigene Positionen < 0,5 %: nein; Netto-Positionen ≥ 0,5 %: keine; Market-Making/(Co-)Lead/IB (12 Mon.): keine.

Risikohinweise und Haftungsausschluss

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen. Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund politischer, wirtschaftlicher oder sonstiger Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie Small- und Microcap-Unternehmen; aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein extrem hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen vorgestellte Aktien ggf. Währungsrisiken. Die von der Swiss Resource Capital AG für den deutschsprachigen Raum veröffentlichten Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapierdarstellungen wurden unter Beachtung der einschlägigen kapitalmarktrechtlichen Vorschriften erstellt und sind daher ausschließlich für Kapitalmarktteilnehmer in der Schweiz, der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Österreich bestimmt; andere ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden keine Anwendung. Die Veröffentlichungen der Swiss Resource Capital AG dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen ausdrücklich keine Finanzanalyse dar, sondern sind Promotiontexte rein werblichen Charakters zu den jeweils besprochenen Unternehmen, welche hierfür ein Entgelt bezahlen.

Zwischen dem Leser und den Autoren bzw. der Herausgeberin kommt durch den Bezug der SRC-Publikationen kein Beratungsvertrag zustande. Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstige Finanzprodukte ist mit – teils erheblichen – Risiken behaftet. Die Herausgeberin und Autoren der SRC-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater; vor Anlageentscheidungen sollte stets eine qualifizierte Beratung (z. B. durch Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens) eingeholt werden. Alle durch SRC veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Gleiches gilt für in den Analysen und Markteinschätzungen enthaltene Wertungen und Aussagen; diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt, können sich jedoch jederzeit ohne Ankündigung ändern. Es wird keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass prognostizierte Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten.

Angaben zu Interessenkonflikten

I. Eigene Positionen (SRC/Autor(in)): keine Long, keine Short; keine Netto-Position ≥ 0,5 %.

II. Vergütung/Beziehung: Entgeltliche IR-Zusammenarbeit mit dem besprochenen Emittenten (Advertorial/IR).

III. Weitere Beziehungen (letzte 12 Monate): keine (insb. kein Market-Making, keine (Co-)Lead-Manager-/IB-Rollen).

IV. Beteiligung des Emittenten ≥ 5 % an SRC: nein.

Weitere Hinweise

Die auf den SRC-Webseiten, in Newslettern oder Veröffentlichungen bereitgestellten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen vergütet. SRC oder deren Mitarbeitende können direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen vom besprochenen Unternehmen mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir Inhalte nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, sollten für Anlageentscheidungen weitere externe Quellen herangezogen werden. Eine Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für eigene Anlageentscheidungen resultieren können, ist – soweit gesetzlich zulässig – ausgeschlossen. Depotanteile einzelner Aktien sollten insbesondere bei Rohstoff-/Explorationswerten und gering kapitalisierten Gesellschaften so bemessen sein, dass auch bei Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal betroffen ist. Small Caps und Explorationswerte sowie generell börsennotierte Wertpapiere unterliegen teils erheblichen Schwankungen; die Liquidität kann gering sein. Im Rohstoffsektor sind zusätzliche Risiken zu beachten (z. B. Länder-/Standortrisiken, Währungsschwankungen, Naturereignisse, rechtliche Veränderungen wie Ex-/Importverbote, Zölle, Förder-/Explorationsverbote, Verstaatlichungen, Umweltauflagen; Schwankungen der Rohstoffpreise; erhebliche Explorationsrisiken).

Disclaimer

Alle im Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Artikel gibt die persönliche Meinung des/der Autors/Autorin wieder und ist nicht mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Vor Investments ist eine professionelle Beratung angezeigt. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die SRC als vertrauenswürdig erachtet; für Richtigkeit/Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen. Für die Richtigkeit dargestellter Charts/Daten zu Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version; die deutsche Fassung kann gekürzt/zusammengefasst sein. Für Inhalt, Richtigkeit, Angemessenheit oder Genauigkeit von Übersetzungen wird keine Haftung übernommen. Diese Mitteilung ist keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.

Kein Vertrieb außerhalb CH/DE/AT

Diese Publikation ist ausschließlich für Empfänger in der Schweiz, der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Österreich bestimmt. Eine Verteilung in Rechtsordnungen, in denen dies gesetzlich untersagt ist (u. a. USA, Kanada, Australien, Japan) sowie an „US-Persons“ i. S. v. Regulation S ist nicht gestattet. Für das Vereinigte Königreich gilt – sofern einschlägig – FSMA 2000 i. V. m. der Financial Promotion Order 2005.

Externe Links: Für Inhalte externer Seiten ist der jeweilige Anbieter verantwortlich; bei konkreten Hinweisen auf Rechtsverstöße entfernen wir derartige Links unverzüglich.

Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten (erkennbar an Begriffen wie „erwarten“, „annehmen“, „planen“, „könnte“ u.ä.). Solche Aussagen beruhen auf angemessenen Annahmen zum Datum dieser Veröffentlichung und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, durch die tatsächliche Ergebnisse wesentlich abweichen können (u.a. Rohstoff-/FX-Preise, Genehmigungen, Finanzierung, Betrieb, Markt-/Nachfrageentwicklungen). Eine Aktualisierungspflicht besteht nur, soweit gesetzlich vorgeschrieben.

Urheberrecht

© Swiss Resource Capital AG. Gewerbliche Nutzung/Weiterverbreitung sowie Aufnahme in kommerzielle Datenbanken nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung. Weiterführende Hinweise: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/

Verantwortlich im Sinne der Person nach §18 Abs. 2 MSt.V: Marc Ollinger.