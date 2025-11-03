Spionage für Russland
Verdächtiger in Lettland festgenommen
Für Sie zusammengefasst
- Lettischer Staatsbürger wegen Spionage für Russland festgenommen.
- Verdacht: Informationen über Verteidigungssektor gesammelt.
- Ermittlungen zu Nato-Truppen und Luftfahrtinfrastruktur.
RIGA (dpa-AFX) - Die Sicherheitsbehörden in Lettland haben einen Staatsbürger des baltischen EU- und Nato-Landes wegen des Verdachts der Spionage für Russland festgenommen. Gegen die Person werde wegen der Sammlung von Informationen über den lettischen Verteidigungssektor für den russischen Militärgeheimdienst GRU ermittelt, teilte die Sicherheitspolizei in Riga mit. Darunter seien etwa Angaben zur privaten Luftfahrtinfrastruktur und der Präsenz von Nato-Truppen in Lettland gewesen. Nähere Angaben zum Geschlecht oder zur Identität der Person, die sich derzeit in Untersuchungshaft befinde, machten die Behörden nicht. Die Ermittlungen dauerten an./awe/DP/stw
