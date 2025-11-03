Onco-Innovations: Neues Update nach Cboe Canada Investor Spotlight!
Mit bahnbrechenden Partnerschaften und strategischen Akquisitionen stärkt Onco-Innovations seine Position in der Krebsforschung und bereitet den Weg für zukünftige Erfolge in Nordamerika.
Foto: adobe.stock.com
- Onco-Innovations Ltd. hat ein Update für Aktionäre nach dem Cboe Canada Investor Spotlight veröffentlicht, in dem die US-Strategie des Unternehmens hervorgehoben wird.
- Das Unternehmen hat mehrere Meilensteine erreicht, darunter die Übernahme von Inka Health AI und Partnerschaften mit Dalton Pharma Services und der University of Alberta.
- Onco plant, seine Programme in Richtung klinischer Evaluierung voranzutreiben und eine Phase-1-Studie im Jahr 2026 zu starten.
- CEO Thomas O’Shaughnessy betont die Absicht, eine US-Notierung anzustreben, um den Shareholder Value zu steigern und die Zusammenarbeit mit der nordamerikanischen Forschungs- und Entwicklungsgemeinschaft zu stärken.
- Onco-Innovations ist auf die Krebsforschung spezialisiert und hat eine Exklusivlizenz für eine patentierte Technologie zur Behandlung solider Tumore.
- Die Mitteilung ist Teil einer Marketingkampagne und richtet sich an erfahrene Anleger, wobei auf die Risiken von Investitionen in Aktien hingewiesen wird.
