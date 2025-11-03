Seltene Erden: Geht die heißeste Rallye des Jahres weiter?

"Im 19. Jahrhundert gab es den Goldboom, im 20. den Ölboom, zu Beginn des 21. Jahrhunderts den Technologieboom – und jetzt haben wir den Boom der Seltenen Erden", sagte Tony Sage, CEO von Critical Metals, gegenüber CNBC. Sein Unternehmen verfügt über eines der größten Vorkommen weltweit in Südgrönland. "Der Boom der Seltenen Erden ist die Zukunft. Er wird alle oben genannten Bereiche antreiben."

Der weltweite Wettlauf um kritische Mineralien treibt die Aktien von Seltenerdunternehmen auf neue Höhen. In den USA notierte Werte wie Critical Metals, NioCorp Developments, Energy Fuels und Idaho Strategic Resources haben in diesem Jahr dreistellige Zuwächse erzielt – teils um mehr als 300 Prozent. Der Rohstoffboom gilt als Reaktion auf die zunehmende geopolitische Konkurrenz um strategische Ressourcen zwischen den USA und China.

Seltene Erden umfassen 17 chemische Elemente mit besonderen magnetischen Eigenschaften, die für Smartphones, Elektroautos, Windturbinen und Verteidigungssysteme unverzichtbar sind. China dominiert die globale Lieferkette und hatte kürzlich neue Exportkontrollen angekündigt, deren Umsetzung nach einem Treffen zwischen Donald Trump und Xi Jinping vorerst um ein Jahr verschoben wurde. Diese Entscheidung sorgte für eine Erholungsrallye der US-Aktien, doch Analysten warnen vor übertriebenem Optimismus.

"Wie bei allen Booms wird es auch viele Seltenerdunternehmen geben, die es nicht schaffen – denn wo ein Boom ist, gibt es auch einen Hype", so Sage. "Es ist kein geradliniger Anstieg, sondern eine gezackte Linie, aber der Trend geht in die richtige Richtung."

Kevin Das von New Frontier Minerals sprach gegenüber CNBC von einem möglichen "viel größeren und längeren Superzyklus", getrieben durch Investitionen in saubere Energien und KI-Anwendungen. Die Förderung von Seltenen Erden werde politisch stark unterstützt, ähnlich wie zuvor bei Lithium.

Audun Martinsen von Rystad Energy sieht die Kursrallye vor allem als Folge geopolitischer Spannungen und staatlicher Förderprogramme. "Seltene Erden sind in den Mittelpunkt der globalen Industriestrategie gerückt, aber dies sieht eher nach den Anfängen eines Strukturwandels aus als nach einem ausgereiften "vierten Boom'", erklärte er. Der Übergang zu regionaler Förderung werde "lang, kostspielig und steinig".

Laut Klimaökonom Gernot Wagner von der Columbia University treiben sowohl strukturelle Trends als auch politische Strategien den Run auf kritische Mineralien. "Die Umstellung auf saubere Energie findet statt – und sie beschleunigt sich. Sie hängt von einer Reihe kritischer Mineralien ab, deren Preise zwangsläufig steigen werden", sagte Wagner. China habe frühzeitig auf eine integrierte Lieferkette gesetzt – ein strategischer Vorsprung, den der Westen nun mit eigenen Initiativen aufzuholen versucht.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



