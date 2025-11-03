Micron Technology Aktie klettert deutlich - 03.11.2025

Die Micron Technology Aktie konnte bisher um +4,83 % auf 202,15€ zulegen. Das sind +9,31 € mehr als am letzten Handelstag. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Micron Technology ist ein führender Anbieter von Speicherlösungen, bekannt für seine DRAM- und NAND-Produkte. Mit starken F&E-Investitionen differenziert es sich durch technologische Innovationen. Hauptkonkurrenten sind Samsung und SK Hynix.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Micron Technology Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +116,24 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +3,27 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +24,35 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Micron Technology auf +128,63 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,62 % geändert.

Micron Technology Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,27 % 1 Monat +24,35 % 3 Monate +116,24 % 1 Jahr +111,81 %

Informationen zur Micron Technology Aktie

Es gibt 1 Mrd. Micron Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 225,90 Mrd.EUR wert.

Micron Technology Aktie jetzt kaufen?

Ob die Micron Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Micron Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.