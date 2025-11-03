Ryanair hebt Passagierprognose an – Aktie trotzdem unter Druck

Im laufenden Geschäftsjahr bis März 2026 rechnet Europas größter Billigflieger nun mit 207 Millionen Passagieren – eine Million mehr als bislang geplant. Möglich macht das unter anderem Boeing: Der US-Flugzeugbauer liefert sechs verbleibende Max-8-Jets früher als gedacht. Für Ryanair-CEO Michael O’Leary ein Meilenstein: "Zum ersten Mal seit Jahren gehen wir mit voller Flotte in den Sommer."

Trotz höherer Ticketpreise, wachsender Passagierzahlen und früher als erwarteter Flugzeuglieferungen von Boeing gab die Aktie des Billigfliegers am Montagmorgen nach und verlor rund 2 Prozent auf 25,64 Euro.

Im ersten Geschäftshalbjahr (April bis September) stieg der Nettogewinn um satte 42 Prozent auf 2,54 Milliarden Euro – mehr als Analysten erwartet hatten. Die Zahl der beförderten Fluggäste wuchs im selben Zeitraum auf 119 Millionen (+3 Prozent), die Ticketpreise legten um 13 Prozent zu.

Dennoch bleibt Ryanair vorsichtig: Eine konkrete Gewinnprognose für das Gesamtjahr gab das Unternehmen nicht ab. Man strebe jedoch "angemessenes" Wachstum an. Zudem kündigte der Billigflieger eine Zwischendividende in Höhe von 19,3 Cent je Aktie an – Auszahlung Ende Februar.

Anleger zeigten sich dennoch zurückhaltend. Nach dem starken Jahresverlauf mit einem Kursplus von rund 37 Prozent scheint bei vielen vorerst Gewinnmitnahme angesagt. Zum Vergleich: Die Konkurrenten Easyjet und Wizz Air haben im selben Zeitraum zweistellige Kursverluste einstecken müssen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 27 Milliarden Euro ist Ryanair inzwischen dreimal so viel wert wie die Lufthansa. Selbst Branchenriesen wie IAG (Mutter von British Airways) oder Air France-KLM liegen deutlich zurück.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

