03. November 2025: De.mem Ltd (ASX: DEM) („De.mem“ oder „das Unternehmen“), ein führender Anbieter dezentraler Wasser- und Abwasseraufbereitungslösungen in Australien und weltweit, freut sich bekannt zu geben, dass die Übernahme der in Westaustralien ansässigen Core Chemicals Pty Ltd („Core Chemicals“), eines Spezialchemikalienlieferanten für den Goldbergbausektor des Bundesstaates, abgeschlossen wurde.

HIGHLIGHTS

- Übernahme von Core Chemicals abgeschlossen.

- Core Chemicals liefert Spezialchemikalien an Goldminen-Kunden in Westaustralien.

- Gesamtkaufpreis für die Übernahme beträgt rund 3 Mio. $.

- Erhöhte Präsenz im stark wachsenden Goldbergbausektor.

- Bedeutende Umsatzsynergien durch Gewinnung neuer Goldminen-Kunden und Cross-Selling eines erweiterten Produkt- und Dienstleistungsportfolios.

- Pro-forma bereinigtes EBITDA von 1,6 Mio. $ für die zwölf Monate bis zum 30. Juni 2025.

- Starke pro-forma Barmittelposition von rund 3,7 Mio. $ zum 30. September 2025 mit positivem organischem Wachstumsausblick.

Übernahme von Core Chemicals Pty Ltd („Core Chemicals“)

De.mem hat die Übernahme von Core Chemicals mit Wirkung zum 31. Oktober 2025 abgeschlossen.

Core Chemicals ist ein Unternehmen für Spezialchemikalien und Dienstleistungen, das Kunden aus dem Goldbergbausektor in Westaustralien beliefert. Die Produkte des Unternehmens helfen Goldminen-Kunden, die Goldextraktion zu maximieren und kleinste Goldpartikel aus dem Raffinationsabfallstrom zurückzugewinnen.

Core Chemicals wurde 2022 gegründet und bedient derzeit auf wiederkehrender Basis 18 Kunden aus dem Goldbergbausektor in Westaustralien. Das Unternehmen erzielte in den zwölf Monaten bis zum 30. Juni 2025 rund 4 Mio. $ Umsatz und etwa 730.000 $ Vorsteuergewinn.

Die Übernahme von Core Chemicals bringt für die De.mem-Gruppe die folgenden Vorteile:

- Bedeutende Cross-Selling-Möglichkeiten: Die Produkte von Core Chemicals ergänzen das Portfolio von De.mem und werden De.mems bestehenden 15 Goldminen-Kunden angeboten. Im Gegenzug wird De.mems diversifiziertes Produktangebot den bestehenden Goldminen-Kunden von Core Chemicals angeboten. Über seine bestehenden Aktivitäten in Perth beliefert De.mem bereits mehrere Goldminen-Kunden in Westaustralien mit Antiscalants sowie Wasser- und Abwasseraufbereitungsdiensten.