Coinbase Aktie steigt - Analysten sehen enormes Aufwärtspotenzial

Die Aktie von Coinbase hat am Freitag kräftig zugelegt. Nach Vorlage besser als erwarteter Quartalszahlen stieg der Kurs um rund 9 Prozent, während Analysten an der Wall Street die Krypto-Börse mit einer Reihe optimistischer Einschätzungen überzogen. Im Premarket am Montag notiert die Aktie wieder 3,5 Prozent tiefer bei 340 US-Dollar (Stand: 14:00 Uhr MESZ).

Im dritten Quartal erzielte Coinbase Umsätze von 1,87 Milliarden US-Dollar, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Damit übertraf die Plattform die Analystenschätzungen von 1,8 Milliarden US-Dollar laut FactSet.

Wesentliche Treiber waren neue Partnerschaften mit großen US-Banken wie J.P. Morgan, Citi und PNC, die zunehmend auf Coinbase als Krypto-Partner setzen. Zwar trugen diese Kooperationen bislang nur begrenzt zu den kurzfristigen Einnahmen bei, doch Investoren und Analysten sehen darin das Fundament für ein langfristiges Wachstum.

Bernstein: "Coinbase wird zur AWS der Krypto-Finanzwelt"

Besonders positiv äußerte sich Bernstein Research, das die Aktie mit "Outperform" einstuft und ein Kursziel von 510 US-Dollar nennt – rund 55 Prozent über dem aktuellen Kursniveau.

"Coinbase ist auf dem Weg, das AWS der Krypto-Finanzinfrastruktur zu werden, da große Banken wie JPMorgan, Citi und PNC die Plattform als bevorzugten Partner wählen", schrieb Analyst Gautam Chhugani in einer Mitteilung an Kunden.

Die Analysten von Bernstein sehen in Coinbase ein Unternehmen, das dabei ist, die "Grundpfeiler einer neuen Finanzarchitektur" zu errichten. "Wir glauben, Coinbase befindet sich auf dem Weg eines Generationenprojekts – sein Erfolg hängt längst nicht mehr nur von Krypto-Kursen ab."

Barclays: Solide Basis, aber begrenzter Spielraum nach oben

Etwas zurückhaltender zeigt sich Barclays, das die Aktie mit "Equal Weight" bewertet und ein Kursziel von 357 US-Dollar setzt – rund 8,7 Prozent Potenzial.

Trotz der verhaltenen Einschätzung lobt Barclays das Management: "Coinbase hat ein selbstbewusstes Auftreten bei zentralen Initiativen wie Zahlungsabwicklung, Kapitalbildung und Handelsplattformen gezeigt." Besonders interessant sei die B2B-Perspektive im internationalen Zahlungsverkehr, in dem das Unternehmen zuletzt Partnerschaften mit Citi und anderen Großbanken vertieft habe.

Needham: Wachsende Nachfrage nach Stablecoin-Infrastruktur

Auch Needham & Company sieht die Zukunft von Coinbase rosig. Die Investmentbank bestätigt ihre "Buy"-Empfehlung mit einem Kursziel von 400 US-Dollar, was einem Aufwärtspotenzial von knapp 22 Prozent entspricht.

"Das Management beobachtet eine starke Nachfrage nach COINs Stablecoin-Lösungen und Infrastruktur", schreiben die Analysten. Coinbase gewinne kontinuierlich neue Partnerschaften mit Großunternehmen wie Citi und BlackRock, sehe aber auch zunehmendes Interesse von kleinen und mittleren Unternehmen.

Rosenblatt: Coinbase wird zum "On-Chain-Payment-Gateway"

Die Analysten von Rosenblatt Securities zeigen sich ähnlich optimistisch. Das Haus stuft die Aktie mit "Buy" ein und nennt ein Kursziel von 470 US-Dollar – ein Potenzial von über 43 Prozent.

"Mehr als 1.000 Unternehmen nutzen bereits Stablecoin-Zahlungen über Coinbase, weitere 1.000 stehen auf der Warteliste", so die Analysten. Kooperationen mit Citi, Stripe, PayPal, Revolut, Webull und Shopify machten Coinbase zur "zentralen Zahlungsdrehscheibe für On-Chain-Transaktionen".

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Coinbase Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,57 % und einem Kurs von 295,5EUR auf Tradegate (03. November 2025, 12:28 Uhr) gehandelt.



