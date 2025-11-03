Ölpreise geben etwas nach

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Montag ein wenig nachgegeben. Die Entscheidungen des Ölverbundes Opec+ bewegten den Markt kaum. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar fiel auf 64,56 US-Dollar. Das waren 21 Cent weniger als am Vortag. Ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Dezember gab um 24 Cent auf 60,74 Dollar nach.

Das Ölkartell Opec+ plant zum Jahresende eine weitere Erhöhung der Förderung. Danach sollen jedoch die Fördermengen im ersten Quartal nicht ausgeweitet werden, wie der Verbund am Sonntag nach einer Online-Sitzung mitteilte.