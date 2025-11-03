    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMedios AktievorwärtsNachrichten zu Medios
    Medios hat Nachfolger für scheidenden Unternehmenschef gefunden

    • Medios hat Thomas Meier als neuen CEO bestellt.
    • Amtsantritt erfolgt am 1. Februar 2026.
    • Meier folgt auf Matthias Gärtner bis Ende 2025.
    BERLIN (dpa-AFX) - Das Spezialpharmaunternehmen Medios hat einen neuen Unternehmenschef gefunden. Der Aufsichtsrat habe Thomas Meier als Mitglied des Vorstands und zum neuen Unternehmenschef bestellt, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Montag mit. Er tritt das Amt am 1. Februar 2026 an und folgt auf Matthias Gärtner, der das Unternehmen bis zum 31. Dezember 2025 leiten wird. Meier ist derzeit Unternehmenschef des Schweizer Chemieunternehmens Bachem, das sich unter anderem auf die Entwicklung und Herstellung von Peptiden spezialisiert hat./mne/mis

    Medios

    +2,12 %
    -4,81 %
    -15,56 %
    -4,52 %
    -18,81 %
    -34,72 %
    -55,09 %
    +26,25 %
    Die Medios Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,49 % und einem Kurs von 12,30 auf Tradegate (03. November 2025, 10:32 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Medios Aktie um -4,81 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,56 %.

    Die Marktkapitalisierung von Medios bezifferte sich zuletzt auf 314,74 Mio..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 23,571EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 18,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 26,00EUR was eine Bandbreite von +44,00 %/+108,00 % bedeutet.




