Medios hat Nachfolger für scheidenden Unternehmenschef gefunden

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Medios Aktie

Die Medios Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,49 % und einem Kurs von 12,30 auf Tradegate (03. November 2025, 10:32 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Medios Aktie um -4,81 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,56 %.

Die Marktkapitalisierung von Medios bezifferte sich zuletzt auf 314,74 Mio..

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 23,571EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 18,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 26,00EUR was eine Bandbreite von +44,00 %/+108,00 % bedeutet.