Medios hat Nachfolger für scheidenden Unternehmenschef gefunden
- Medios hat Thomas Meier als neuen CEO bestellt.
- Amtsantritt erfolgt am 1. Februar 2026.
- Meier folgt auf Matthias Gärtner bis Ende 2025.
BERLIN (dpa-AFX) - Das Spezialpharmaunternehmen Medios hat einen neuen Unternehmenschef gefunden. Der Aufsichtsrat habe Thomas Meier als Mitglied des Vorstands und zum neuen Unternehmenschef bestellt, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Montag mit. Er tritt das Amt am 1. Februar 2026 an und folgt auf Matthias Gärtner, der das Unternehmen bis zum 31. Dezember 2025 leiten wird. Meier ist derzeit Unternehmenschef des Schweizer Chemieunternehmens Bachem, das sich unter anderem auf die Entwicklung und Herstellung von Peptiden spezialisiert hat./mne/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Medios Aktie
Die Medios Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,49 % und einem Kurs von 12,30 auf Tradegate (03. November 2025, 10:32 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Medios Aktie um -4,81 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,56 %.
Die Marktkapitalisierung von Medios bezifferte sich zuletzt auf 314,74 Mio..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 23,571EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 18,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 26,00EUR was eine Bandbreite von +44,00 %/+108,00 % bedeutet.
In beiden Paladin Fonds ist Medios die größte Position. Wegen Mittelabflüssen werden sie zusammengelegt .Für mich schlüssig, dass sie Medios Aktien abbauen. Nein ich glaube nicht, dass sie den kompletten Bestand abbauen. Warum sollten sie das auch tun? Was soll ich dir da vorrechnen? Woher soll ich wissen wie Paladin im Detail agiert?
Ja soll ich eine Doktorarbeit mit allen Aspekten abliefern? Ist ein Teilaspekt.
Kann ich auch nichts machen, wenn du mich nicht verstehst. Es geht ja darum, dass Paladin gezwungen ist zu verkaufen wegen den Mittelabflüssen. Und durch den dadurch erzeugten Verkaufsdruck die Aktie günstig ist. Macht ja ein Unterschied ob du viel oder wenig für eine Aktie zahlst. Aufgrund diesen Umstandes bekommst du die Aktie günstig. Denke diese Argumentation kann man verstehen. Wüsste nicht was daran komisch sein soll. Eine Opportunität. Des einen Leid des anderen Freud. Paladin ist von der Aktie sehr überzeugt. Sieht man an der Gewichtung in beiden Fonds. Sie sind halt gezwungen zu verkaufen. Denke eine Chance für uns zu kaufen zu günstigen Kursen.