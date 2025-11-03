DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Knorr-Bremse auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 80 auf 82 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das dritte Quartal habe die Markterwartungen erfüllt, schrieb Gael de-Bray in seiner am Montag vorliegenden Nachbetrachtung. Das Management habe aber enorme Zuversicht für die Margenentwicklung ausgestrahlt./ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 07:55 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Knorr-Bremse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,68 % und einem Kurs von 81,15EUR auf Tradegate (03. November 2025, 09:31 Uhr) gehandelt.