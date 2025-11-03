    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFUCHS Pref AktievorwärtsNachrichten zu FUCHS Pref
    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Fuchs SE auf 'Buy'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fuchs SE mit einem Kursziel von 54 Euro auf "Buy" belassen. Maßnahmen zur Kostenvermeidung trügen Früchte beim Schmierstoffhersteller, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Montag vorliegenden Resümee des Quartalsberichts./ag/bek

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 07:55 / CET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die FUCHS Pref Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,86 % und einem Kurs von 39,52EUR auf Tradegate (03. November 2025, 10:37 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Lars Vom-Cleff
    Analysiertes Unternehmen: Fuchs SE
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 54
    Kursziel alt: 54
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



