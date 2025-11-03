DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Springer Nature auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Springer Nature mit einem Kursziel von 29 Euro auf "Buy" belassen. Der Wissenschaftsverlag stehe im positiven Branchenumfeld gut da, schrieb Steve Liechti in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf die Neunmonatszahlen am 12. November./ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 07:55 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Springer Nature Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,23 % und einem Kurs von 21,70EUR auf Tradegate (03. November 2025, 09:58 Uhr) gehandelt.