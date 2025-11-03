    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSpringer Nature AktievorwärtsNachrichten zu Springer Nature
    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Springer Nature auf 'Buy'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Springer Nature mit einem Kursziel von 29 Euro auf "Buy" belassen. Der Wissenschaftsverlag stehe im positiven Branchenumfeld gut da, schrieb Steve Liechti in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf die Neunmonatszahlen am 12. November./ag/bek

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 07:55 / CET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Springer Nature Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,23 % und einem Kurs von 21,70EUR auf Tradegate (03. November 2025, 09:58 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Steve Liechti
    Analysiertes Unternehmen: Springer Nature
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 29
    Kursziel alt: 29
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Springer Nature auf 'Buy' Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Springer Nature mit einem Kursziel von 29 Euro auf "Buy" belassen. Der Wissenschaftsverlag stehe im positiven Branchenumfeld gut da, schrieb Steve Liechti in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf …