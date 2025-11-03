    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsApple AktievorwärtsNachrichten zu Apple

    JPMorgan belässt Apple auf 'Overweight' - Ziel 305 Dollar

    • JPMorgan stuft Apple auf "Overweight" mit 305 USD.
    • iPhone-Lieferzeiten um drei Tage gesunken.
    • Nachfrage übersteigt derzeit noch den Nachschub.
    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 305 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die Lieferzeiten der aktuellen iPhone-Generationen seien zuletzt über alle Modelle hinweg um drei Tage gesunken, schrieb Samik Chatterjee am Sonntag nach seiner Auswertung. Der Nachschub halte höherer Nachfrage aber noch nicht Stand./rob/ag/tih

