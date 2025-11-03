WARBURG RESEARCH stuft AIXTRON auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Aixtron mit einem Kursziel von 15,50 Euro auf "Hold" belassen. Die Berechenbarkeit des Geschäftsverlaufs bleibe beim Chipausrüster zunächst mau, schrieb Malte Schaumann in seiner am Montag vorliegenden Nachbetrachtung des Quartalsberichts./rob/ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,41 % und einem Kurs von 14,06EUR auf Tradegate (03. November 2025, 10:43 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Malte Schaumann

Analysiertes Unternehmen: AIXTRON

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 15,50

Kursziel alt: 15,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



