    WARBURG RESEARCH stuft Fuchs SE auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Fuchs SE von 46 auf 47 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Schmierstoffhersteller habe sich im US-Geschäft gegenüber dem Vorquartal stark erholt, schrieb Oliver Schwarz in seinem am Montag vorliegenden Resümee des Berichts./rob/ag/bek

    Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die FUCHS Pref Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,86 % und einem Kurs von 39,52EUR auf Tradegate (03. November 2025, 10:37 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
    Analyst: Oliver Schwarz
    Analysiertes Unternehmen: Fuchs SE
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 47
    Kursziel alt: 46
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


