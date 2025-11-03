    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKion Group AktievorwärtsNachrichten zu Kion Group
    MWB RESEARCH stuft Kion auf 'Sell'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MWB Research hat das Kursziel für Kion von 46 auf 48,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Im dritten Quartal habe das Geschäft etwas Fahrt aufgenommen, schrieb Oliver Wojahn in seinem am Montag vorliegenden Resümee des Berichts. Er hält die Bewertung der Aktien allerdings weiterhin für überzogen./ag/bek

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 09:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,49 % und einem Kurs von 64,05EUR auf Tradegate (03. November 2025, 10:44 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: MWB RESEARCH
    Analyst: Oliver Wojahn
    Analysiertes Unternehmen: Kion
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Kursziel neu: 48,50
    Kursziel alt: 46
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


