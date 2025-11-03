MWB RESEARCH stuft Kion auf 'Sell'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MWB Research hat das Kursziel für Kion von 46 auf 48,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Im dritten Quartal habe das Geschäft etwas Fahrt aufgenommen, schrieb Oliver Wojahn in seinem am Montag vorliegenden Resümee des Berichts. Er hält die Bewertung der Aktien allerdings weiterhin für überzogen./ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 09:32 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,49 % und einem Kurs von 64,05EUR auf Tradegate (03. November 2025, 10:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: MWB RESEARCH

Analyst: Oliver Wojahn

Analysiertes Unternehmen: Kion

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 48,50

Kursziel alt: 46

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 48,50 € , was einem Rückgang von -25,04% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer