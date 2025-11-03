    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGrand City Properties AktievorwärtsNachrichten zu Grand City Properties
    BERENBERG stuft Grand City Properties auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Grand City Properties auf "Buy" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Analyst Kai Klose zog am Montag ein positives Fazit zweier Roadshows mit dem Wohnimmobilienunternehmen in Lugano und Mailand. Grand City Properties setze nach wie vor die richtigen Prioritäten mit der weiteren Stärkung des Finanzprofils. Die aktuelle Aktienbewertung sei nicht gerade anspruchsvoll./rob/ag/bek

    Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 08:29 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Grand City Properties Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,36 % und einem Kurs von 11,00EUR auf Tradegate (03. November 2025, 10:20 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: Kai Klose
    Analysiertes Unternehmen: Grand City Properties
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 15
    Kursziel alt: 15
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    Verfasst von dpa-AFX Analysen
