RBC belässt Ryanair auf 'Outperform' - Ziel 28 Euro

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Ryanair Holdings Aktie

Die Ryanair Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,63 % und einem Kurs von 25,56 auf Tradegate (03. November 2025, 10:50 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ryanair Holdings Aktie um +4,05 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,84 %.

Die Marktkapitalisierung von Ryanair Holdings bezifferte sich zuletzt auf 28,39 Mrd..

Ryanair Holdings zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7800 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 28,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 27,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 30,00EUR was eine Bandbreite von +0,48 %/+11,65 % bedeutet.