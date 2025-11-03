    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRyanair Holdings AktievorwärtsNachrichten zu Ryanair Holdings

    ANALYSE-FLASH

    RBC belässt Ryanair auf 'Outperform' - Ziel 28 Euro

    • RBC belässt Ryanair auf "Outperform" mit 28 Euro.
    • Besseres erstes Halbjahr stärkt Erwartungen der Iren.
    • Markterwartungen könnten leicht anziehen, so Cullinane.
    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Ryanair mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Outperform" belassen. Nach dem besseren ersten Geschäftshalbjahr hätten die Iren ihre Erwartungen an Preis- und Passagierentwicklung gefestigt, schrieb Ruairi Cullinane am Montag nach Quartalszahlen. Die Markterwartungen dürften etwas anziehen./rob/ag/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 02:20 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 02:20 / EST

    Die Ryanair Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,63 % und einem Kurs von 25,56 auf Tradegate (03. November 2025, 10:50 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ryanair Holdings Aktie um +4,05 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,84 %.

    Rating: Outperform
    Analyst:
    Kursziel: 28 Euro


