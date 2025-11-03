ANALYSE-FLASH
RBC belässt Ryanair auf 'Outperform' - Ziel 28 Euro
- RBC belässt Ryanair auf "Outperform" mit 28 Euro.
- Besseres erstes Halbjahr stärkt Erwartungen der Iren.
- Markterwartungen könnten leicht anziehen, so Cullinane.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Ryanair mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Outperform" belassen. Nach dem besseren ersten Geschäftshalbjahr hätten die Iren ihre Erwartungen an Preis- und Passagierentwicklung gefestigt, schrieb Ruairi Cullinane am Montag nach Quartalszahlen. Die Markterwartungen dürften etwas anziehen./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 02:20 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 02:20 / EST
Die Ryanair Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,63 % und einem Kurs von 25,56 auf Tradegate (03. November 2025, 10:50 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ryanair Holdings Aktie um +4,05 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,84 %.
Die Marktkapitalisierung von Ryanair Holdings bezifferte sich zuletzt auf 28,39 Mrd..
Ryanair Holdings zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7800 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 28,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 27,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 30,00EUR was eine Bandbreite von +0,48 %/+11,65 % bedeutet.
