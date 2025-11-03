Chef von Kryptobörse Bitpanda wechselt in den Verwaltungsrat

BERLIN (dpa-AFX) - Der Umbau der Führungsspitze der Kryptobörse Bitpanda geht in die nächste Phase. Mitbegründer Eric Demuth tritt als CEO der Bitpanda Group AG zurück und wechselt als Executive Chairman und Präsident in den Verwaltungsrat des Unternehmens. Im Zuge dieses Wechsels übernimmt Lukas Enzersdorfer-Konrad die Position des alleinigen CEO der Bitpanda Group AG.

Demuth schrieb auf der Plattform X, in seiner neuen Rolle werde er sich auf die Gestaltung der Strategie, die Förderung der globalen Expansion und die Entwicklung von Produkten konzentrieren.