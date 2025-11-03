    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Lufthansa AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Lufthansa

    AKTIE IM FOKUS

    189 Aufrufe 189 0 Kommentare 0 Kommentare

    Lufthansa setzen Rally fort - UBS sieht Aufwärtspotenzial

    Für Sie zusammengefasst
    • Lufthansa-Aktien steigen nach UBS-Kommentar um 2%.
    • Anstieg in wenigen Tagen fast 12%, Trendwende möglich.
    • Positive Bilanz und Dividende, keine Streiks in Sicht.
    AKTIE IM FOKUS - Lufthansa setzen Rally fort - UBS sieht Aufwärtspotenzial
    Foto: Boris Roessler - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem positiven Kommentar der UBS haben die Aktien der Lufthansa am Montag die jüngste Kursrally fortgesetzt. Am Vormittag stiegen die Papiere um zwei Prozent, womit sich der Anstieg binnen weniger Tage auf fast 12 Prozent beläuft. Die Aktien könnten nun einen Ende August begonnenen Abwärtstrend nach oben verlassen.

    Mit einem auf 9,50 Euro erhöhten Kursziel sieht UBS-Analyst Jarrod Castle rund ein Viertel Aufwärtspotenzial für die Aktien der Airline. Nach dem dritten Quartal dürften sich die Konsenserwartungen als zu niedrig erweisen. Hinzu komme eine starke Bilanz des Unternehmens und eine attraktive Dividendenrendite. Mittelfristig seien höhere Ausschüttungen an die Aktionäre zu erwarten, und die aktuelle Bewertung spreche für eine attraktive Einstiegsmöglichkeit.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Deutsche Lufthansa AG!
    Short
    8,32€
    Basispreis
    0,56
    Ask
    × 13,42
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    7,23€
    Basispreis
    0,62
    Ask
    × 12,78
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Positiv könnten Anleger auch darauf reagieren, dass es zunächst nicht zu Pilotenstreiks kommen dürfte. Die Pilotengewerkschaft VC Cockpit will der Airline im Tarifstreit um die Altersversorgung mehr Zeit geben, um ein verbessertes Angebot vorzulegen./bek/tih/mis

    Deutsche Lufthansa

    +3,76 %
    +9,12 %
    +2,90 %
    +2,43 %
    +22,32 %
    +10,88 %
    +39,09 %
    -19,02 %
    +71,84 %
    ISIN:DE0008232125WKN:823212

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,44 % und einem Kurs von 7,734 auf Tradegate (03. November 2025, 11:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um +9,12 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,90 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 9,37 Mrd..

    Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,6100 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 6,7778EUR. Von den letzten 9 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -36,18 %/+14,88 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Deutsche Lufthansa - 823212 - DE0008232125

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Deutsche Lufthansa. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Lufthansa setzen Rally fort - UBS sieht Aufwärtspotenzial Nach einem positiven Kommentar der UBS haben die Aktien der Lufthansa am Montag die jüngste Kursrally fortgesetzt. Am Vormittag stiegen die Papiere um zwei Prozent, womit sich der Anstieg binnen weniger Tage auf fast 12 Prozent beläuft. Die Aktien …