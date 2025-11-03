AKTIE IM FOKUS
Lufthansa setzen Rally fort - UBS sieht Aufwärtspotenzial
- Lufthansa-Aktien steigen nach UBS-Kommentar um 2%.
- Anstieg in wenigen Tagen fast 12%, Trendwende möglich.
- Positive Bilanz und Dividende, keine Streiks in Sicht.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem positiven Kommentar der UBS haben die Aktien der Lufthansa am Montag die jüngste Kursrally fortgesetzt. Am Vormittag stiegen die Papiere um zwei Prozent, womit sich der Anstieg binnen weniger Tage auf fast 12 Prozent beläuft. Die Aktien könnten nun einen Ende August begonnenen Abwärtstrend nach oben verlassen.
Mit einem auf 9,50 Euro erhöhten Kursziel sieht UBS-Analyst Jarrod Castle rund ein Viertel Aufwärtspotenzial für die Aktien der Airline. Nach dem dritten Quartal dürften sich die Konsenserwartungen als zu niedrig erweisen. Hinzu komme eine starke Bilanz des Unternehmens und eine attraktive Dividendenrendite. Mittelfristig seien höhere Ausschüttungen an die Aktionäre zu erwarten, und die aktuelle Bewertung spreche für eine attraktive Einstiegsmöglichkeit.
Positiv könnten Anleger auch darauf reagieren, dass es zunächst nicht zu Pilotenstreiks kommen dürfte. Die Pilotengewerkschaft VC Cockpit will der Airline im Tarifstreit um die Altersversorgung mehr Zeit geben, um ein verbessertes Angebot vorzulegen./bek/tih/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie
Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,44 % und einem Kurs von 7,734 auf Tradegate (03. November 2025, 11:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um +9,12 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,90 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 9,37 Mrd..
Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,6100 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 6,7778EUR. Von den letzten 9 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -36,18 %/+14,88 % bedeutet.
erstmal ist Zeit gewonnen und ich würde fast wetten, es wird keinen Streik geben und falls doch - nicht mehr dieses Jahr.
https://www.wiwo.de/technologie/wirtschaft-von-oben/wirtschaft-von-oben-348-flugzeugwartungen-so-weit-fliegen-airlines-ihre-flugzeuge-zur-wartung-komplett-leer/100157125.html
Buy on bad news: Pilotenstreik? Wunderbar! Da kaufe ich gerne, wenn alle anderen davonlaufen. Auch der mögliche!? Streik wird beigelegt werden. Vielleicht gibt es gar keinen Streik? Der Gewinn der letzten Quartale spricht für LH. Zudem sollte die WM 2026 ein Buchungsanstieg bei LH und TUI begünstigen.