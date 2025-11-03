Kann der Bau-Turbo wirklich für Entlastung sorgen? (FOTO)

Karlsruhe (ots) - Mit dem sogenannten Bau-Turbo will die Bundesregierung den

Wohnungsneubau massiv beschleunigen, doch viele Experten zweifeln, dass das

Programm tatsächlich Wirkung zeigt. Wichtiger ist, den vorhandenen

Gebäudebestand sinnvoll zu erweitern und bürokratische Hürden abzubauen.



Deutschland verfügt bereits über einen enormen Bestand, der stärker genutzt oder

umgestaltet werden könnte. Statt immer neuer Auflagen braucht es mehr

Kooperation, Aufklärung und effizientere Verfahren, um Wohnraum schneller zu

schaffen. Dieser Beitrag zeigt, wie nachhaltige Sanierung und Dialog zwischen

Behörden, Investoren und Mietern die Wohnungsfrage langfristig entschärfen

können.





Leerstand als unterschätzte Chance



Wohnungsnot in der Stadt, ungenutzter Raum auf dem Land - dieser Gegensatz prägt

die deutsche Immobilienlandschaft. Während Familien in Metropolen um wenige

Quadratmeter kämpfen, stehen in Dörfern ganze Häuser leer. Oft sind die Gebäude

sanierungsbedürftig oder energetisch veraltet, doch sie bieten enormes

Potenzial.



Durch Sanierung und Umnutzung bestehender Gebäude könnten in den kommenden zehn

Jahren bis zu 2,5 Millionen neue Wohnungen entstehen. Das würde den Bedarf an

bezahlbarem Wohnraum zu großen Teilen decken, ohne zusätzliche

Flächenversiegelung oder hohen Ressourcenverbrauch.



Warum Umnutzung oft scheitert



Trotz dieses Potenzials bleibt die Zahl der Umnutzungen gering. Der Grund liegt

selten am fehlenden Willen, sondern an rechtlichen und administrativen Hürden.

Für Umbauten gelten häufig dieselben Vorgaben wie für Neubauten, etwa beim

Brandschutz, bei Stellplätzen oder der Barrierefreiheit. Diese Regeln sind

sinnvoll, passen jedoch kaum zu historischen Gebäuden. Hinzu kommen veraltete

Bebauungspläne und langwierige Genehmigungen.



Wer leerstehende Gebäude reaktivieren möchte, kämpft sich durch einen Dschungel

aus Formularen und Zuständigkeiten. Besonders kleine Investoren schreckt das ab.

Das Ergebnis: nutzbarer Raum verfällt, während der Wohnraummangel wächst.



Wirtschaftliche und gesellschaftliche Argumente



Die Umnutzung von Bestandsgebäuden ist nicht nur ökologisch, sondern auch

ökonomisch sinnvoll. In vielen Fällen lassen sich bis zu 50 Prozent der Kosten

im Vergleich zum Neubau sparen, da Fundament, Statik und Infrastruktur bestehen.

Sanierte Altbauten sind zudem gefragt - sie verbinden Charakter mit

Nachhaltigkeit. Darüber hinaus beleben solche Projekte Ortskerne, erhalten

gewachsene Strukturen und schaffen Arbeitsplätze in der Region. Auch

volkswirtschaftlich lohnt sich der Aufwand: Bestehende Infrastruktur wird besser

genutzt, Energie eingespart, Zersiedelung eingedämmt. So stärkt die Umnutzung

nicht nur die Umwelt, sondern auch den sozialen Zusammenhalt.



Vom Leerstand zum Lebensraum



Ländliche Altbauten, leerstehende Hotels oder ehemalige Bürogebäude können zu

Wohnraum werden, wenn Rahmenbedingungen stimmen. Entscheidend ist ein klarer

Prozess: Am Anfang steht die Prüfung von Lage, Zustand und

Modernisierungspotenzial, gefolgt von Planung und Finanzierung.



Gerade auf kommunaler Ebene spielt der Dialog eine zentrale Rolle - offene

Kommunikation zwischen Planern, Behörden und Anwohnern verkürzt Verfahren und

senkt Kosten. Werden Genehmigungen vereinfacht und Förderprogramme zugänglicher,

entstehen greifbare Ergebnisse. Erste Bundesländer haben bereits reagiert und

flexiblere Bauvorschriften für Umbauten eingeführt.



Neue Wege für die Wohnraumwende



Die Debatte um den Bau-Turbo zeigt: Deutschland braucht Tempo im Wohnungsbau,

aber auch einen Richtungswechsel. Schneller Wohnraum entsteht nicht allein durch

mehr Beton, sondern durch intelligenteres Bauen. Eine moderne Baupolitik muss

Sanierung, Umnutzung und Neubau zusammendenken - mit weniger Bürokratie,

klareren Zuständigkeiten und mehr Kooperation. Wenn es gelingt, Leerstand in

Lebensraum zu verwandeln, profitieren Stadt und Land gleichermaßen. Belebte

Ortskerne, erhaltene Bausubstanz und neue Perspektiven für ländliche Regionen

beweisen, dass Wohnraumschaffung und Nachhaltigkeit keine Gegensätze sind.



Über Johannes Fritz:



Johannes Fritz ist Bauunternehmer, Projektentwickler und Hotelbetreiber mit mehr

als zwölf Jahren Erfahrung in der Immobilienbranche. Er hat sich auf die

nachhaltige Sanierung von Altbauten spezialisiert, um Wohnraum zu schaffen und

historisches Erbe zu bewahren. Mit seinem Unternehmen realisiert er Projekte,

die sozialen und ökologischen Mehrwert bieten. Der faire Austausch mit Mietern,

Kommunen und Anwohnern steht dabei stets im Vordergrund. Mehr Informationen

unter: http://johannesfritz.net



Pressekontakt:



Johannes Fritz, Karlsruhe

Website: http://www.johannesfritz.net



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/179973/6149923

OTS: Johannes Fritz







