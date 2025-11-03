    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Wohnungskrise in Deutschland

    Kann der Bau-Turbo wirklich für Entlastung sorgen? (FOTO)

    Karlsruhe (ots) - Mit dem sogenannten Bau-Turbo will die Bundesregierung den
    Wohnungsneubau massiv beschleunigen, doch viele Experten zweifeln, dass das
    Programm tatsächlich Wirkung zeigt. Wichtiger ist, den vorhandenen
    Gebäudebestand sinnvoll zu erweitern und bürokratische Hürden abzubauen.

    Deutschland verfügt bereits über einen enormen Bestand, der stärker genutzt oder
    umgestaltet werden könnte. Statt immer neuer Auflagen braucht es mehr
    Kooperation, Aufklärung und effizientere Verfahren, um Wohnraum schneller zu
    schaffen. Dieser Beitrag zeigt, wie nachhaltige Sanierung und Dialog zwischen
    Behörden, Investoren und Mietern die Wohnungsfrage langfristig entschärfen
    können.

    Leerstand als unterschätzte Chance

    Wohnungsnot in der Stadt, ungenutzter Raum auf dem Land - dieser Gegensatz prägt
    die deutsche Immobilienlandschaft. Während Familien in Metropolen um wenige
    Quadratmeter kämpfen, stehen in Dörfern ganze Häuser leer. Oft sind die Gebäude
    sanierungsbedürftig oder energetisch veraltet, doch sie bieten enormes
    Potenzial.

    Durch Sanierung und Umnutzung bestehender Gebäude könnten in den kommenden zehn
    Jahren bis zu 2,5 Millionen neue Wohnungen entstehen. Das würde den Bedarf an
    bezahlbarem Wohnraum zu großen Teilen decken, ohne zusätzliche
    Flächenversiegelung oder hohen Ressourcenverbrauch.

    Warum Umnutzung oft scheitert

    Trotz dieses Potenzials bleibt die Zahl der Umnutzungen gering. Der Grund liegt
    selten am fehlenden Willen, sondern an rechtlichen und administrativen Hürden.
    Für Umbauten gelten häufig dieselben Vorgaben wie für Neubauten, etwa beim
    Brandschutz, bei Stellplätzen oder der Barrierefreiheit. Diese Regeln sind
    sinnvoll, passen jedoch kaum zu historischen Gebäuden. Hinzu kommen veraltete
    Bebauungspläne und langwierige Genehmigungen.

    Wer leerstehende Gebäude reaktivieren möchte, kämpft sich durch einen Dschungel
    aus Formularen und Zuständigkeiten. Besonders kleine Investoren schreckt das ab.
    Das Ergebnis: nutzbarer Raum verfällt, während der Wohnraummangel wächst.

    Wirtschaftliche und gesellschaftliche Argumente

    Die Umnutzung von Bestandsgebäuden ist nicht nur ökologisch, sondern auch
    ökonomisch sinnvoll. In vielen Fällen lassen sich bis zu 50 Prozent der Kosten
    im Vergleich zum Neubau sparen, da Fundament, Statik und Infrastruktur bestehen.
    Sanierte Altbauten sind zudem gefragt - sie verbinden Charakter mit
    Nachhaltigkeit. Darüber hinaus beleben solche Projekte Ortskerne, erhalten
    gewachsene Strukturen und schaffen Arbeitsplätze in der Region. Auch
    volkswirtschaftlich lohnt sich der Aufwand: Bestehende Infrastruktur wird besser
    genutzt, Energie eingespart, Zersiedelung eingedämmt. So stärkt die Umnutzung
    nicht nur die Umwelt, sondern auch den sozialen Zusammenhalt.

    Vom Leerstand zum Lebensraum

    Ländliche Altbauten, leerstehende Hotels oder ehemalige Bürogebäude können zu
    Wohnraum werden, wenn Rahmenbedingungen stimmen. Entscheidend ist ein klarer
    Prozess: Am Anfang steht die Prüfung von Lage, Zustand und
    Modernisierungspotenzial, gefolgt von Planung und Finanzierung.

    Gerade auf kommunaler Ebene spielt der Dialog eine zentrale Rolle - offene
    Kommunikation zwischen Planern, Behörden und Anwohnern verkürzt Verfahren und
    senkt Kosten. Werden Genehmigungen vereinfacht und Förderprogramme zugänglicher,
    entstehen greifbare Ergebnisse. Erste Bundesländer haben bereits reagiert und
    flexiblere Bauvorschriften für Umbauten eingeführt.

    Neue Wege für die Wohnraumwende

    Die Debatte um den Bau-Turbo zeigt: Deutschland braucht Tempo im Wohnungsbau,
    aber auch einen Richtungswechsel. Schneller Wohnraum entsteht nicht allein durch
    mehr Beton, sondern durch intelligenteres Bauen. Eine moderne Baupolitik muss
    Sanierung, Umnutzung und Neubau zusammendenken - mit weniger Bürokratie,
    klareren Zuständigkeiten und mehr Kooperation. Wenn es gelingt, Leerstand in
    Lebensraum zu verwandeln, profitieren Stadt und Land gleichermaßen. Belebte
    Ortskerne, erhaltene Bausubstanz und neue Perspektiven für ländliche Regionen
    beweisen, dass Wohnraumschaffung und Nachhaltigkeit keine Gegensätze sind.

    Über Johannes Fritz:

    Johannes Fritz ist Bauunternehmer, Projektentwickler und Hotelbetreiber mit mehr
    als zwölf Jahren Erfahrung in der Immobilienbranche. Er hat sich auf die
    nachhaltige Sanierung von Altbauten spezialisiert, um Wohnraum zu schaffen und
    historisches Erbe zu bewahren. Mit seinem Unternehmen realisiert er Projekte,
    die sozialen und ökologischen Mehrwert bieten. Der faire Austausch mit Mietern,
    Kommunen und Anwohnern steht dabei stets im Vordergrund. Mehr Informationen
    unter: http://johannesfritz.net

    Pressekontakt:

    Johannes Fritz, Karlsruhe
    Website: http://www.johannesfritz.net

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/179973/6149923
    OTS: Johannes Fritz




    Verfasst von news aktuell
