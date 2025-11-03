    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Obergrenze benennen / Kostenrahmen ist innerhalb WEG zwingend nötig (FOTO)

    Berlin (ots) - Wenn eine Wohnungseigentümergemeinschaft Erhaltungsmaßnahmen oder
    bauliche Veränderungen beschließt, dann müssen in dem Zusammenhang zwingend ein
    Kostenrahmen oder eine Obergrenze der Ausgaben benannt werden. Sonst kann der
    Beschluss nach Information des Infodienstes Recht und Steuern der LBS
    angefochten werden.

    (Amtsgericht München, Aktenzeichen 1294 C 22650/24)

    Der Fall: Die Eigentümer einer Wohnanlage hatten den Plan, den gemeinsamen Hof
    zu verschönern. Es wurde ein entsprechender Beschluss gefasst. Die Rede war von
    Entfernung bestimmter Pflanzen und von einer anschließenden Neubepflanzung. Die
    Hausverwaltung wurde beauftragt, sich darum zu kümmern. Jedoch ging man in dem
    Beschluss nicht näher auf die möglicherweise anfallenden Kosten ein. Das
    bemängelte ein Mitglied und focht die Entscheidung der WEG an.

    Das Urteil: Die geplante Maßnahme dürfe nicht durchgeführt werden, entschied das
    Amtsgericht, denn der gefasste Beschluss entspreche wegen des Fehlens des
    Kostenrahmens nicht ordnungsgemäßer Verwaltung. Auch das Argument, über die
    finanzielle Belastung der Gemeinschaft könne man ja später noch diskutieren,
    überzeugte das Gericht nicht.

    Pressekontakt:

    Dr. Ivonn Kappel
    Referat Presse
    Bundesgeschäftsstelle Landesbausparkassen
    Tel.: 030 20225-5398
    Fax : 030 20225-5395
    E-Mail: mailto:ivonn.kappel@dsgv.de

