Obergrenze benennen / Kostenrahmen ist innerhalb WEG zwingend nötig (FOTO)
Berlin (ots) - Wenn eine Wohnungseigentümergemeinschaft Erhaltungsmaßnahmen oder
bauliche Veränderungen beschließt, dann müssen in dem Zusammenhang zwingend ein
Kostenrahmen oder eine Obergrenze der Ausgaben benannt werden. Sonst kann der
Beschluss nach Information des Infodienstes Recht und Steuern der LBS
angefochten werden.
(Amtsgericht München, Aktenzeichen 1294 C 22650/24)
Der Fall: Die Eigentümer einer Wohnanlage hatten den Plan, den gemeinsamen Hof
zu verschönern. Es wurde ein entsprechender Beschluss gefasst. Die Rede war von
Entfernung bestimmter Pflanzen und von einer anschließenden Neubepflanzung. Die
Hausverwaltung wurde beauftragt, sich darum zu kümmern. Jedoch ging man in dem
Beschluss nicht näher auf die möglicherweise anfallenden Kosten ein. Das
bemängelte ein Mitglied und focht die Entscheidung der WEG an.
Das Urteil: Die geplante Maßnahme dürfe nicht durchgeführt werden, entschied das
Amtsgericht, denn der gefasste Beschluss entspreche wegen des Fehlens des
Kostenrahmens nicht ordnungsgemäßer Verwaltung. Auch das Argument, über die
finanzielle Belastung der Gemeinschaft könne man ja später noch diskutieren,
überzeugte das Gericht nicht.
Pressekontakt:
Dr. Ivonn Kappel
Referat Presse
Bundesgeschäftsstelle Landesbausparkassen
Tel.: 030 20225-5398
Fax : 030 20225-5395
E-Mail: mailto:ivonn.kappel@dsgv.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/35604/6149926
OTS: Bundesgeschäftsstelle Landesbausparkassen (LBS)
