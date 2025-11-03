Obergrenze benennen / Kostenrahmen ist innerhalb WEG zwingend nötig (FOTO)

Berlin (ots) - Wenn eine Wohnungseigentümergemeinschaft Erhaltungsmaßnahmen oder

bauliche Veränderungen beschließt, dann müssen in dem Zusammenhang zwingend ein

Kostenrahmen oder eine Obergrenze der Ausgaben benannt werden. Sonst kann der

Beschluss nach Information des Infodienstes Recht und Steuern der LBS

angefochten werden.



(Amtsgericht München, Aktenzeichen 1294 C 22650/24)





Der Fall: Die Eigentümer einer Wohnanlage hatten den Plan, den gemeinsamen Hof

zu verschönern. Es wurde ein entsprechender Beschluss gefasst. Die Rede war von

Entfernung bestimmter Pflanzen und von einer anschließenden Neubepflanzung. Die

Hausverwaltung wurde beauftragt, sich darum zu kümmern. Jedoch ging man in dem

Beschluss nicht näher auf die möglicherweise anfallenden Kosten ein. Das

bemängelte ein Mitglied und focht die Entscheidung der WEG an.



Das Urteil: Die geplante Maßnahme dürfe nicht durchgeführt werden, entschied das

Amtsgericht, denn der gefasste Beschluss entspreche wegen des Fehlens des

Kostenrahmens nicht ordnungsgemäßer Verwaltung. Auch das Argument, über die

finanzielle Belastung der Gemeinschaft könne man ja später noch diskutieren,

überzeugte das Gericht nicht.



Pressekontakt:



Dr. Ivonn Kappel

Referat Presse

Bundesgeschäftsstelle Landesbausparkassen

Tel.: 030 20225-5398

Fax : 030 20225-5395

E-Mail: mailto:ivonn.kappel@dsgv.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/35604/6149926

OTS: Bundesgeschäftsstelle Landesbausparkassen (LBS)







