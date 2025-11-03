Estrella Galicia aterriza en las calles de Alemania

A CORUÑA, Spanien, 3. November 2025 /PRNewswire/ -- Estrella Galicia, marca cervecera emblemática de Corporación Hijos de Rivera, ha presentado una nueva campaña de publicidad en Alemania como parte de su proceso de internacionalización y su compromiso por construir una presencia sólida y diferenciada en los mercados estratégicos para la compañía. La acción ha tenido presencia en cinco ciudades clave para su desarrollo comercial en este país: Colonia, Düsseldorf, Münster, Frankfurt y Osnabrück.

La campaña, de carácter exterior y digital, tiene como objetivo introducir la marca en el mercado alemán, aumentar su visibilidad entre los consumidores y presentar a la marca Estrella Galicia como una alternativa auténtica y diferencial frente a las tradicionales cervezas bávaras. Bajo el claim #NADANORMAL, que subraya el posicionamiento de marca alternativa y diferencial, con un diseño llamativo y situada en ubicaciones clave, la campaña es un paso más para establecer vínculos entre la marca y el consumidor alemán.

Estrella Galicia está presente tanto en el canal de hostelería como de alimentación desde su llegada al mercado alemán hace más de una década. La acogida por parte de los consumidores ha sido muy positiva, algo que han llevado a la marca a asociarse con partners de prestigio como Warsteiner y posicionarse así en enseñas destacadas como Edeka o Rewe.

Para Aitor de Artaza, director internacional de Corporación Hijos de Rivera, "nuestra forma de crecer en el exterior no responde a una lógica de volumen inmediato, sino a un modelo sostenible y coherente que respeta el tiempo, el contexto y las particularidades de cada mercado, priorizando las zonas en las que existe una cultura de cerveza y se da valor a la calidad del producto y del proceso de elaboración". En esta línea, Artaza apunta que "esta campaña en Alemania es un paso importante para dar a conocer quiénes somos, qué nos hace distintos y por qué creemos que hay un espacio para nuestras marcas en un país con una tradición cervecera tan consolidada".

Con 120 años de historia, Corporación Hijos de Rivera mantiene viva su vocación de seguir expandiendo un proyecto cervecero global desde Galicia (España), basado en el orgullo de origen, la calidad del producto, la diferencia en las maneras de hacer y la construcción de alianzas duraderas en cada mercado.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2810424/Estrella_Galicia_Germany.jpg

