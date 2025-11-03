Universal Digital gibt Abschluss der ersten Tranche seiner zuvor angekündigten Finanzierung mittels Wandelschuldverschreibungen bekannt

DIESE PRESSEMITTEILUNG IST NUR FÜR DIE VERBREITUNG IN KANADA BESTIMMT UND DARF NICHT AN US-AMERIKANISCHE NACHRICHTENDIENSTE WEITERGEGEBEN ODER IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VERBREITET ODER VERÖFFENTLICHT WERDEN.

Vancouver, British Columbia – 3. November 2025 / IRW-Press / Universal Digital Inc. (das „Unternehmen“) (CSE: LFG, FWB: 8R20, OTCQB: LFGMF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die erste Tranche (die „erste Tranche“) der zuvor angekündigten Privatplatzierung von vorrangigen, besicherten wandelbaren Schuldverschreibungen (die „Wandelanleihen“) und Stammaktienkaufwarrants (die „Warrants“) mit Firma Helena Global Investment Opportunities 1 Ltd. („Helena“) abgeschlossen hat. Das Unternehmen hat im Rahmen der ersten Tranche Wandelanleihen mit einem Nennwert von 3.336.364 $ sowie 834.091 Warrants ausgegeben.

Darüber hinaus gibt das Unternehmen bekannt, dass es gemeinsam mit Helena die Zeichnungsvereinbarung (die „Zeichnungsvereinbarung“) über die Finanzierung mittels Wandelanleihen insofern abgeändert hat, als der Mindestumwandlungspreis für die Wandelanleihen von 0,05 $ auf 0,30 $ angehoben wurde.

Die Wandelanleihen haben eine Laufzeit von einem Jahr ab dem heutigen Datum (die „Laufzeit“). Sie sind nach Wahl von Helena jederzeit während der Laufzeit zu einem Wandlungspreis pro Stammaktie (die „Stammaktien“) wandelbar, der 100 % des Schlusskurses der Stammaktien an der Canadian Securities Exchange (CSE) am Handelstag unmittelbar vor Einreichung einer Wandlungsmitteilung entspricht, vorbehaltlich eines Mindestpreises von 0,30 $. Die Wandelanleihen werden mit einem Zinssatz von 17,5 % p. a. verzinst. Die Zinsen für die Laufzeit werden vom Unternehmen bei Abschluss der ersten Tranche in bar gezahlt. Die Wandelanleihen sind gemäß den Bedingungen einer Sicherungsvereinbarung (die „Sicherungsvereinbarung“) besichert. Diese sichert alle sich derzeit im Besitz des Unternehmens befindlichen Bitcoin sowie die anschließend erworbenen Bitcoin (wie hierin definiert). Das Unternehmen hat Helena außerdem bei Abschluss der ersten Tranche eine Vermittlungsgebühr in Höhe von 100.000 $ gezahlt.