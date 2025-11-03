    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsQuantum eMotion AktievorwärtsNachrichten zu Quantum eMotion

    Quantum eMotion Aktie leidet unter Verkäufen - 03.11.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Quantum eMotion Aktie bisher Verluste von -10,40 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Quantum eMotion Aktie.

    Foto: nikomsolftwaer - stock.adobe.com

    Quantum eMotion ist ein aufstrebendes Unternehmen im Bereich der Quantenverschlüsselung, das durch innovative Technologien und starke Marktpositionierung besticht.

    Quantum eMotion Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 03.11.2025

    Am heutigen Handelstag musste die Quantum eMotion Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -10,40 % im Minus. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Quantum eMotion in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +302,14 % bestehen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Quantum eMotion Aktie damit um +37,61 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +226,09 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Quantum eMotion einen Anstieg von +154,24 %.

    Quantum eMotion Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +37,61 %
    1 Monat +226,09 %
    3 Monate +302,14 %
    1 Jahr +3.926,85 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Quantum eMotion Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Quantum eMotion Aktie, die aktuell schwankt. Anleger zeigen sich optimistisch, dass die Aktie bald steigen wird, insbesondere angesichts positiver Futures. Es wird eine Marktkapitalisierung von 5 Milliarden Euro als realistisch erachtet, gestützt durch bevorstehende Produkte im Bereich Quantenhardware. Die Stimmung ist gemischt, mit Empfehlungen, die Aktie langfristig zu halten.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Quantum eMotion eingestellt.

    Zur Quantum eMotion Diskussion

    Informationen zur Quantum eMotion Aktie

    Es gibt 200 Mio. Quantum eMotion Aktien. Damit ist das Unternehmen 538,81 Mio. wert.

    Quantum eMotion Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Quantum eMotion Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Quantum eMotion Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Quantum eMotion

    -8,39 %
    +37,61 %
    +226,09 %
    +302,14 %
    +3.926,85 %
    +3.650,00 %
    +1.344,44 %
    ISIN:CA74767K1030WKN:A3CSAU



    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
