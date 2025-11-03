Besonders beachtet!
Lynas Rare Earths Aktie sinkt rapide - 03.11.2025
Am heutigen Handelstag muss die Lynas Rare Earths Aktie bisher Verluste von -8,27 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Lynas Rare Earths Aktie.
Lynas Rare Earths ist ein Schlüsselakteur im globalen Markt für Seltene Erden, mit einzigartiger Positionierung außerhalb Chinas und starker Nachfrage in Technologiebranchen.
Lynas Rare Earths Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 03.11.2025
Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Lynas Rare Earths Aktie. Mit einer Performance von -8,27 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?
Obwohl die Lynas Rare Earths Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +28,97 %.
Allein seit letzter Woche ist die Lynas Rare Earths Aktie damit um -22,71 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -20,52 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Lynas Rare Earths um +105,98 % gewonnen.
Lynas Rare Earths Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-22,71 %
|1 Monat
|-20,52 %
|3 Monate
|+28,97 %
|1 Jahr
|+67,60 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zur Lynas Rare Earths Aktie
Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die aktuelle Kursentwicklung der Lynas Rare Earths Aktie, die unter 8 Euro gefallen ist. Nutzer spekulieren über mögliche Übernahmen und strategische Aktienkäufe, während die geopolitische Lage und Lynas' Rolle als führender Produzent von Seltenen Erden als positive Faktoren hervorgehoben werden. Zudem werden hohe Gewinnprognosen und staatliche Unterstützung als entscheidend für die zukünftige Kursentwicklung angesehen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Lynas Rare Earths eingestellt.
Zur Lynas Rare Earths Diskussion
Informationen zur Lynas Rare Earths Aktie
Es gibt 1 Mrd. Lynas Rare Earths Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,06 Mrd. wert.
Seltene Erden: In Malaysia entsteht das neue Mega-Projekt
Malaysia startet mit Lynas Rare Earths und JS Link ein 142-Millionen-Dollar-Projekt für Supermagnete, um den Seltene-Erden-Sektor zu stärken.
Borussia Dortmund, Circus & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen
Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.
Albemarle, Almonty Industries, Lynas Rare Earths - Die Favoriten nach dem Handelsdeal
Das Treffen zwischen den beiden Staatsoberhäuptern der größten Volkswirtschaften in der vergangenen Woche endete mit einem vorübergehenden Handelsabkommen, das zumindest für die nächsten 12 Monate Ruhe bringen könnte. Doch die ausgearbeiteten Punkte …
Lynas Rare Earths Aktie jetzt kaufen?
Ob die Lynas Rare Earths Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lynas Rare Earths Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.