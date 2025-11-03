    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLynas Rare Earths AktievorwärtsNachrichten zu Lynas Rare Earths

    Besonders beachtet!

    Lynas Rare Earths Aktie sinkt rapide - 03.11.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Lynas Rare Earths Aktie bisher Verluste von -8,27 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Lynas Rare Earths Aktie.

    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Lynas Rare Earths ist ein Schlüsselakteur im globalen Markt für Seltene Erden, mit einzigartiger Positionierung außerhalb Chinas und starker Nachfrage in Technologiebranchen.

    Lynas Rare Earths Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 03.11.2025

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Lynas Rare Earths Aktie. Mit einer Performance von -8,27 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Obwohl die Lynas Rare Earths Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +28,97 %.

    Allein seit letzter Woche ist die Lynas Rare Earths Aktie damit um -22,71 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -20,52 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Lynas Rare Earths um +105,98 % gewonnen.

    Lynas Rare Earths Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -22,71 %
    1 Monat -20,52 %
    3 Monate +28,97 %
    1 Jahr +67,60 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Lynas Rare Earths Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die aktuelle Kursentwicklung der Lynas Rare Earths Aktie, die unter 8 Euro gefallen ist. Nutzer spekulieren über mögliche Übernahmen und strategische Aktienkäufe, während die geopolitische Lage und Lynas' Rolle als führender Produzent von Seltenen Erden als positive Faktoren hervorgehoben werden. Zudem werden hohe Gewinnprognosen und staatliche Unterstützung als entscheidend für die zukünftige Kursentwicklung angesehen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Lynas Rare Earths eingestellt.

    Zur Lynas Rare Earths Diskussion

    Informationen zur Lynas Rare Earths Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Lynas Rare Earths Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,06 Mrd. wert.

    Seltene Erden: In Malaysia entsteht das neue Mega-Projekt


    Malaysia startet mit Lynas Rare Earths und JS Link ein 142-Millionen-Dollar-Projekt für Supermagnete, um den Seltene-Erden-Sektor zu stärken.

    Borussia Dortmund, Circus & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    Albemarle, Almonty Industries, Lynas Rare Earths - Die Favoriten nach dem Handelsdeal


    Das Treffen zwischen den beiden Staatsoberhäuptern der größten Volkswirtschaften in der vergangenen Woche endete mit einem vorübergehenden Handelsabkommen, das zumindest für die nächsten 12 Monate Ruhe bringen könnte. Doch die ausgearbeiteten Punkte …

    Lynas Rare Earths Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Lynas Rare Earths Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab.


    Lynas Rare Earths

    -8,76 %
    -22,71 %
    -20,52 %
    +28,97 %
    +67,60 %
    +42,76 %
    +347,33 %
    +1.998,15 %
    +206,23 %
    ISIN:AU000000LYC6WKN:871899



