BayWa Aktie explodiert - 03.11.2025

Einen ganz starken Börsentag erlebt die BayWa Aktie. Mit einer Performance von +15,64 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

BayWa ist ein führendes Handels- und Dienstleistungsunternehmen in den Bereichen Agrar, Energie und Bau. Es bietet ein breites Spektrum an Produkten und Dienstleistungen, darunter Agrarprodukte, erneuerbare Energien und Baustoffe. Mit starker Marktstellung in Europa konkurriert es mit Unternehmen wie Cargill und ADM. BayWas Alleinstellungsmerkmal ist seine Diversifikation und der Fokus auf erneuerbare Energien.

Obwohl sich die BayWa Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -47,68 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die BayWa Aktie damit um -32,86 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -36,71 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in BayWa eine negative Entwicklung von -52,03 % erlebt.

BayWa Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -32,86 % 1 Monat -36,71 % 3 Monate -47,68 % 1 Jahr -49,02 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur BayWa Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der BayWa Aktie, die aktuell bei etwa 5 Euro notiert. Nutzer erörtern Arbitrage-Möglichkeiten, indem sie Altaktien verkaufen und neue über das Bezugsrecht zu einem günstigeren Preis erwerben. Es herrscht Unsicherheit über die zukünftige Kursentwicklung, insbesondere aufgrund der bevorstehenden Verwässerung durch neue Aktien. Viele Anleger ziehen es vor, die Situation bis zum 18. November abzuwarten.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber BayWa eingestellt.

Informationen zur BayWa Aktie

Es gibt 36 Mio. BayWa Aktien. Damit ist das Unternehmen 208,72 Mio. wert.

BayWa Aktie jetzt kaufen?

Ob die BayWa Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BayWa Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.