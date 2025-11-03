SK hynix Aktie steigt zweistellig - 03.11.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die SK hynix Aktie. Mit einer Performance von +13,14 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

SK hynix ist ein führender Halbleiterhersteller, spezialisiert auf DRAM- und NAND-Flash-Speicher, mit starker Marktstellung und innovativen Technologien.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von SK hynix einen Gewinn von +114,06 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die SK hynix Aktie damit um +5,71 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +37,55 %. Im Jahr 2025 gab es für SK hynix bisher ein Plus von +199,13 %.

SK hynix Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +5,71 % 1 Monat +37,55 % 3 Monate +114,06 % 1 Jahr +179,59 %

Informationen zur SK hynix Aktie

Es gibt 690 Mio. SK hynix Aktien. Damit ist das Unternehmen 267,53 Mrd. wert.

SK hynix Aktie jetzt kaufen?

Ob die SK hynix Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SK hynix Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.