    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSK hynix AktievorwärtsNachrichten zu SK hynix

    Nvidia-Zulieferer

    1745 Aufrufe 1745 0 Kommentare 0 Kommentare

    SK Hynix: Die Aktie kennt nur eine Richtung – Wie lange hält die Rallye noch?

    Amazon Web Services plant Investitionen von mindestens 5 Milliarden US-Dollar in Südkorea bis 2031, um neue Rechenzentren für Künstliche Intelligenz zu errichten. Partner: SK Hynix.

    Für Sie zusammengefasst
    • AWS investiert 5 Mrd. USD in Südkorea bis 2031.
    • SK Hynix und Samsung kooperieren mit OpenAI für Chips.
    • Halbleiter-Aktien bleiben langfristig attraktiv trotz Zyklus.
    • Report: Platzt die Alles‑Blase?
    Nvidia-Zulieferer - SK Hynix: Die Aktie kennt nur eine Richtung – Wie lange hält die Rallye noch?
    Foto: Ahn Young-Joon/AP/dpa

    Das teilte das südkoreanische Präsidialamt bereits vergangene Woche mit. Damit will AWS die Ambitionen Seouls unterstützen, sich zu einem führenden KI-Zentrum Asiens zu entwickeln.

    Bereits Anfang Oktober hatten der Nvidia-Zulieferer SK Hynix und Samsung Electronics eine Absichtserklärung mit OpenAI unterzeichnet, um Halbleiter für das 500 Milliarden Dollar teure Stargate-Rechenzentrumsprojekt des US-amerikanischen Unternehmens für künstliche Intelligenz zu liefern. 

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Amazon.com Inc.!
    Short
    270,19€
    Basispreis
    2,25
    Ask
    × 9,37
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    216,99€
    Basispreis
    2,48
    Ask
    × 8,72
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Aktie von SK Hynix befindet sich seit Beginn des Jahres im Rallye-Modus. Seit den neuesten Nachrichten um den Bau des Rechenzentrums mit Amazon, und den sehr guten Quartalszahlen von vergangenem Mittwoch, als ein Rekordquartal mit einer Steigerung des operativen Gewinns um 62 Prozent verkündet wurde, hebt die Aktie förmlich ab. 

    Die Frage besteht, wieviel damit bereits in die Aktie eingepreist ist. Mit einem Kursgewinnverhältnis (KGV) von rund 10 erscheint die Aktie trotz ihrer immensen Rallye immer noch sehr sehr günstig. Aber: das ist ein wiederkehrendes Szenario, denn das scheinbare niedrige KGV könnte sich hier als trügerisch herausstellen.

    SK hynix

    +14,12 %
    +16,82 %
    +52,19 %
    +137,27 %
    +193,85 %
    +588,29 %
    +3.879.900,00 %
    ISIN:US78392B1070WKN:A1JWRE

    Denn zu Bedenken ist, das Halbleiter-Aktien zyklische Werte sind, die auf dem Höhepunkt ihres Hypes auch den größten Gewinn und damit auch das rechnerisch niedrigste KGV haben. Wenn der Zyklus endet, minimieren sich die Gewinne und das KGV geht durch die Decke.

    Möchten Sie externe Inhalte erlauben?
    An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren.
    Externe Inhalte erlauben
     
    Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung
     Inhalt direkt aufrufen: Episode

    Langfristig gesehen bleiben Halbleiter-Aktien immer attraktiv. Auch die Nachfrage nach beispielsweise KI und Cloudcomputing, die dem Hype Rückenwind geben, scheinen derzeit noch nicht dahingehend befriedigt, als das man von einem Überangebot gefertigter Chips und damit von einem Ende des Zyklus sprechen könnte.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion


    Reports
    Platzt die Alles‑Blase?
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Nvidia-Zulieferer SK Hynix: Die Aktie kennt nur eine Richtung – Wie lange hält die Rallye noch? Amazon Web Services plant Investitionen von mindestens 5 Milliarden US-Dollar in Südkorea bis 2031, um neue Rechenzentren für Künstliche Intelligenz zu errichten. Partner: SK Hynix.