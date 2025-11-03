SK Hynix: Die Aktie kennt nur eine Richtung – Wie lange hält die Rallye noch?

Bereits Anfang Oktober hatten der Nvidia-Zulieferer SK Hynix und Samsung Electronics eine Absichtserklärung mit OpenAI unterzeichnet, um Halbleiter für das 500 Milliarden Dollar teure Stargate-Rechenzentrumsprojekt des US-amerikanischen Unternehmens für künstliche Intelligenz zu liefern.

Das teilte das südkoreanische Präsidialamt bereits vergangene Woche mit. Damit will AWS die Ambitionen Seouls unterstützen, sich zu einem führenden KI-Zentrum Asiens zu entwickeln.

Die Aktie von SK Hynix befindet sich seit Beginn des Jahres im Rallye-Modus. Seit den neuesten Nachrichten um den Bau des Rechenzentrums mit Amazon, und den sehr guten Quartalszahlen von vergangenem Mittwoch, als ein Rekordquartal mit einer Steigerung des operativen Gewinns um 62 Prozent verkündet wurde, hebt die Aktie förmlich ab.

Die Frage besteht, wieviel damit bereits in die Aktie eingepreist ist. Mit einem Kursgewinnverhältnis (KGV) von rund 10 erscheint die Aktie trotz ihrer immensen Rallye immer noch sehr sehr günstig. Aber: das ist ein wiederkehrendes Szenario, denn das scheinbare niedrige KGV könnte sich hier als trügerisch herausstellen.

Denn zu Bedenken ist, das Halbleiter-Aktien zyklische Werte sind, die auf dem Höhepunkt ihres Hypes auch den größten Gewinn und damit auch das rechnerisch niedrigste KGV haben. Wenn der Zyklus endet, minimieren sich die Gewinne und das KGV geht durch die Decke.

Langfristig gesehen bleiben Halbleiter-Aktien immer attraktiv. Auch die Nachfrage nach beispielsweise KI und Cloudcomputing, die dem Hype Rückenwind geben, scheinen derzeit noch nicht dahingehend befriedigt, als das man von einem Überangebot gefertigter Chips und damit von einem Ende des Zyklus sprechen könnte.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion