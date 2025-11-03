    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsApple AktievorwärtsNachrichten zu Apple

    ANALYSE-FLASH

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Jefferies belässt Apple auf 'Hold' - Ziel 246,99 Dollar

    Für Sie zusammengefasst
    • Jefferies belässt Apple auf "Hold" mit Kursziel 246,99 USD.
    • Starke Nachfrage nach iPhone 17 Basismodell bleibt bestehen.
    • Analyst Edison Lee bewertet Lieferzeiten positiv.
    ANALYSE-FLASH - Jefferies belässt Apple auf 'Hold' - Ziel 246,99 Dollar
    Foto: Sven Hoppe - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 246,99 US-Dollar auf "Hold" belassen. Die starke Nachfrage nach dem Basismodell des iPhone 17 halte an, schrieb Analyst Edison Lee am Sonntag nach Auswertung der Lieferzeiten./rob/ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2025 / 12:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2025 / 12:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Apple Inc.!
    Long
    253,11€
    Basispreis
    1,63
    Ask
    × 14,61
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    288,71€
    Basispreis
    1,63
    Ask
    × 14,35
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    Apple

    +0,41 %
    +2,34 %
    +6,30 %
    +33,15 %
    +14,49 %
    +58,34 %
    +148,72 %
    +748,28 %
    +9.217,10 %
    ISIN:US0378331005WKN:865985

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Apple Aktie

    Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,26 % und einem Kurs von 235 auf Tradegate (03. November 2025, 11:23 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Apple Aktie um +2,34 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,30 %.

    Die Marktkapitalisierung von Apple bezifferte sich zuletzt auf 3,49 Bil..

    Apple zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3900 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 284,57USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 246,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 320,00USD was eine Bandbreite von +4,53 %/+35,97 % bedeutet.


    Rating: Hold
    Analyst:
    Kursziel: 246,99 US-Dollar

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 246,99$, was einem Rückgang von -8,94% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Apple - 865985 - US0378331005

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Apple. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH Jefferies belässt Apple auf 'Hold' - Ziel 246,99 Dollar Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 246,99 US-Dollar auf "Hold" belassen. Die starke Nachfrage nach dem Basismodell des iPhone 17 halte an, schrieb Analyst Edison Lee am Sonntag nach Auswertung der …