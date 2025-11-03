UBS stuft LUFTHANSA AG auf 'Buy'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Lufthansa von 9,25 auf 9,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jarrod Castle bleibt laut seinem am Montag vorliegenden Resümee des Quartalsberichts mit seinen kaum geänderten Prognosen weiter über dem Marktkonsens./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 15:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,99 % und einem Kurs von 7,776EUR auf Tradegate (03. November 2025, 11:24 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Jarrod Castle
Analysiertes Unternehmen: LUFTHANSA AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 9,50
Kursziel alt: 9,25
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
