UBS stuft LUFTHANSA AG auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Lufthansa von 9,25 auf 9,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jarrod Castle bleibt laut seinem am Montag vorliegenden Resümee des Quartalsberichts mit seinen kaum geänderten Prognosen weiter über dem Marktkonsens./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 15:03 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,99 % und einem Kurs von 7,776EUR auf Tradegate (03. November 2025, 11:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Jarrod Castle

Analysiertes Unternehmen: LUFTHANSA AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 9,50

Kursziel alt: 9,25

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

