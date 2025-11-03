    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsIntesa Sanpaolo AktievorwärtsNachrichten zu Intesa Sanpaolo
    UBS stuft INTESA SANPAOLO S.P.A. auf 'Buy'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo von 6 auf 6,15 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die negative Kursreaktion auf die Quartalszahlen der Italiener sei mit dem zuletzt guten Lauf der Aktien und dem schwachen Zinsergebnis zu begründen, schrieb Ignacio Cerezo am Montag in seinem Resümee. Die nächste Hauptattraktion sei der Kapitalmarkttag Anfang Februar./rob/ag/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 03:49 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Intesa Sanpaolo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,77 % und einem Kurs von 5,605EUR auf Tradegate (03. November 2025, 11:22 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Ignacio Cerezo
    Analysiertes Unternehmen: INTESA SANPAOLO S.P.A.
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 6,15
    Kursziel alt: 6
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


