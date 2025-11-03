UBS stuft HSBC HLDGS auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für HSBC von 980 auf 1035 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Jason Napier attestierte der Großbank am Freitagabend in seiner Nachbetrachtung ein starkes drittes Quartal./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 17:14 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HSBC Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,67 % und einem Kurs von 12,20EUR auf Tradegate (03. November 2025, 11:23 Uhr) gehandelt.