    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHSBC Holdings AktievorwärtsNachrichten zu HSBC Holdings
    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    UBS stuft HSBC HLDGS auf 'Neutral'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für HSBC von 980 auf 1035 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Jason Napier attestierte der Großbank am Freitagabend in seiner Nachbetrachtung ein starkes drittes Quartal./rob/ag/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 17:14 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die HSBC Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,67 % und einem Kurs von 12,20EUR auf Tradegate (03. November 2025, 11:23 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Jason Napier
    Analysiertes Unternehmen: HSBC HLDGS
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 10,35
    Kursziel alt: 9,8
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: N/A



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    UBS stuft HSBC HLDGS auf 'Neutral' Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für HSBC von 980 auf 1035 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Jason Napier attestierte der Großbank am Freitagabend in seiner Nachbetrachtung ein starkes drittes …