UBS stuft AB Inbev auf 'Buy'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für AB Inbev mit einem Kursziel von 68 Euro auf "Buy" belassen. Das Aktienrückkaufvolumen von 6 Milliarden Dollar in den kommenden beiden Jahren könnte sich als zu konservativ erweisen, schrieb Sanjeet Aujla am Freitag./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 07:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,57 % und einem Kurs von 53,30EUR auf Tradegate (03. November 2025, 11:19 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Sanjeet Aujla
Analysiertes Unternehmen: AB Inbev
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 68
Kursziel alt: 68
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
