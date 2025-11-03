UBS stuft AB Inbev auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für AB Inbev mit einem Kursziel von 68 Euro auf "Buy" belassen. Das Aktienrückkaufvolumen von 6 Milliarden Dollar in den kommenden beiden Jahren könnte sich als zu konservativ erweisen, schrieb Sanjeet Aujla am Freitag./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 07:01 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,57 % und einem Kurs von 53,30EUR auf Tradegate (03. November 2025, 11:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Sanjeet Aujla

Analysiertes Unternehmen: AB Inbev

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 68

Kursziel alt: 68

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

