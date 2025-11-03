    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTAG Immobilien AktievorwärtsNachrichten zu TAG Immobilien

    AKTIEN IM FOKUS

    Immobilienwerte weiter unter Druck - US-Zinshoffnung lässt nach

    Für Sie zusammengefasst
    • Immobilienaktien unter Druck durch Zinsunsicherheiten.
    • EZB senkt Zinsen vorerst nicht, Markt reagiert negativ.
    • Fed senkt Zinsen, weitere Senkung ungewiss, Erwartungen sinken.
    AKTIEN IM FOKUS - Immobilienwerte weiter unter Druck - US-Zinshoffnung lässt nach
    FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Immobilienaktien stehen am Montag mit den nachlassenden Hoffnungen auf eine weitere Lockerung der US-Geldpolitik weiter unter Druck. Dass die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Zinsen vorerst wohl nicht mehr senken dürfte, scheint schon seit längerem klar. Niedrige Zinsen erleichtern Immobilienfinanzierungen und sind daher tendenziell positiv für die Branche.

    Der europäische Branchenindex sank gegen den positiven Markttrend um 0,3 Prozent. Im Dax belegte Vonovia mit minus 1,2 Prozent den letzten Platz, während TAG Immobilien und LEG Immobilien zu den schwächsten Werten im MDax gehörten.

    Die Marktexperten der Landesbank Helaba erinnerten daran, dass die US-Notenbank Fed am vergangenen Mittwoch den Leitzins zum zweiten Mal in Folge moderat gesenkt hatte, Fed-Chef Jerome Powell aber auch betont hatte, dass "eine weitere Senkung bei der Dezember-Sitzung alles andere als sicher ist". Analysten waren zuvor von einer weiteren Senkung zum Jahresende ausgegangen.

    Die veränderten Markterwartungen spiegelt auch das "Fed Watch Tool" der Terminbörse CME Group ab. Es zeigt die Wahrscheinlichkeit zukünftiger US-Zinsänderungen basierend auf den Preisen von Fed-Funds-Futures-Kontrakten an. Demzufolge ist die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinssenkung von 0,25 Prozentpunkten binnen gut einer Woche von 92 auf 69 Prozent gesunken./gl/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vonovia Aktie

    Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,76 % und einem Kurs von 14,29 auf Tradegate (03. November 2025, 11:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vonovia Aktie um -5,94 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,90 %.

    Die Marktkapitalisierung von Vonovia bezifferte sich zuletzt auf 21,47 Mrd..

    Vonovia zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,1200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,1100 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 24,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von -6,61 %/+63,42 % bedeutet.




    7 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
