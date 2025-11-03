JIKOAII als " Innovator des Jahres 2025" ausgezeichnet - Janine Kunze und Steve Müller mischen den Markt für Nahrungsergänzung auf (FOTO)
Berlin (ots) - Der Wirtschaftspreis Innovator des Jahres würdigt Unternehmen
aller Größen und Branchen, die in ihrem Bereich zukunftsweisend sind.
Preisträger 2025: Das Startup JIKOAII, das im Bereich der Kollagen-, Vitamin,
-Amino- und Antioxidans-Produkte neue Maßstäbe setzt.
Gründer von JIKOAII sind die bekannte Schauspielerin, Moderatorin, Autorin und
dreifache Mutter Janine Kunze und der Unternehmer Steve Müller, einem von Profi-
und Leistungssport geprägten Maschinenbauingenieur. Ihre unterschiedlichen
Kompetenzen und Hintergründe haben sie zusammengebracht, um gemeinsam mit Ärzten
und Gesundheitsexperten hochwertige Supplements für Frauengesundheit, Longevity
und Sport auf den Markt zu bringen.
Gestiegene Anforderungen an Qualität und Wirksamkeit
JIKOAII überzeugte die Wirtschaftsjury mit einem ganzheitlichen Ansatz, der
wissenschaftliche Forschung, nachhaltige Produktion und effektive
Wirkstoffkombinationen vereint
(https://die-deutsche-wirtschaft.de/innovator-des-jahres-2025-jikoaii/) . Das
Unternehmen hat es geschafft, innovative Produkte auf den Markt zu bringen, die
nicht nur den gestiegenen Anforderungen an Qualität und Wirksamkeit entsprechen,
sondern auch den wachsenden Bedürfnissen gesundheitsbewusster Verbraucherinnen
und Verbraucher gerecht werden.
Die Auszeichnung unterstreicht die Bedeutung von JIKOAII als Impulsgeber für
Fortschritt und Innovation im Bereich der Nahrungsergänzungsmittel, speziell bei
hochfermentierten Formulierungen, sowie bei geprüfter Reinheit und
Bioverfügbarkeit, die durch unabhängige Labore und vollständige
Chargenrückverfolgbarkeit gewährleistet werden.
Auszeichnung in Berlin
Die Jury würdigt mit ihrer Auszeichnung JIKOAIIs mustergültigen Gründermut sowie
die strategische Führung mit klarer Ausrichtung auf Forschung und Entwicklung
sowie auf Nachhaltig durch kurze Lieferketten Made in Germany und recycelbare
Verpackungen.
JIKOAII wird auf einem feierlichen Festakt am 14. November
(https://www.innovator-des-jahres.com/deutsche-innovationswoche/) in Berlin vor
rund 400 Unternehmern ausgezeichnet. Noch bis zu diesem Tag steht das
Unternehmen zudem als einer von 20 Innovatoren zur öffentlichen Publikumswahl
(https://www.innovator-des-jahres.com/voting/) .
