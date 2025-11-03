JIKOAII als " Innovator des Jahres 2025" ausgezeichnet - Janine Kunze und Steve Müller mischen den Markt für Nahrungsergänzung auf (FOTO)

Berlin (ots) - Der Wirtschaftspreis Innovator des Jahres würdigt Unternehmen

aller Größen und Branchen, die in ihrem Bereich zukunftsweisend sind.

Preisträger 2025: Das Startup JIKOAII, das im Bereich der Kollagen-, Vitamin,

-Amino- und Antioxidans-Produkte neue Maßstäbe setzt.



Gründer von JIKOAII sind die bekannte Schauspielerin, Moderatorin, Autorin und

dreifache Mutter Janine Kunze und der Unternehmer Steve Müller, einem von Profi-

und Leistungssport geprägten Maschinenbauingenieur. Ihre unterschiedlichen

Kompetenzen und Hintergründe haben sie zusammengebracht, um gemeinsam mit Ärzten

und Gesundheitsexperten hochwertige Supplements für Frauengesundheit, Longevity

und Sport auf den Markt zu bringen.





Gestiegene Anforderungen an Qualität und Wirksamkeit



JIKOAII überzeugte die Wirtschaftsjury mit einem ganzheitlichen Ansatz, der

wissenschaftliche Forschung, nachhaltige Produktion und effektive

Wirkstoffkombinationen vereint

(https://die-deutsche-wirtschaft.de/innovator-des-jahres-2025-jikoaii/) . Das

Unternehmen hat es geschafft, innovative Produkte auf den Markt zu bringen, die

nicht nur den gestiegenen Anforderungen an Qualität und Wirksamkeit entsprechen,

sondern auch den wachsenden Bedürfnissen gesundheitsbewusster Verbraucherinnen

und Verbraucher gerecht werden.



Die Auszeichnung unterstreicht die Bedeutung von JIKOAII als Impulsgeber für

Fortschritt und Innovation im Bereich der Nahrungsergänzungsmittel, speziell bei

hochfermentierten Formulierungen, sowie bei geprüfter Reinheit und

Bioverfügbarkeit, die durch unabhängige Labore und vollständige

Chargenrückverfolgbarkeit gewährleistet werden.



Auszeichnung in Berlin



Die Jury würdigt mit ihrer Auszeichnung JIKOAIIs mustergültigen Gründermut sowie

die strategische Führung mit klarer Ausrichtung auf Forschung und Entwicklung

sowie auf Nachhaltig durch kurze Lieferketten Made in Germany und recycelbare

Verpackungen.



JIKOAII wird auf einem feierlichen Festakt am 14. November

(https://www.innovator-des-jahres.com/deutsche-innovationswoche/) in Berlin vor

rund 400 Unternehmern ausgezeichnet. Noch bis zu diesem Tag steht das

Unternehmen zudem als einer von 20 Innovatoren zur öffentlichen Publikumswahl

(https://www.innovator-des-jahres.com/voting/) .



