    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    JIKOAII als " Innovator des Jahres 2025" ausgezeichnet - Janine Kunze und Steve Müller mischen den Markt für Nahrungsergänzung auf (FOTO)

    Berlin (ots) - Der Wirtschaftspreis Innovator des Jahres würdigt Unternehmen
    aller Größen und Branchen, die in ihrem Bereich zukunftsweisend sind.
    Preisträger 2025: Das Startup JIKOAII, das im Bereich der Kollagen-, Vitamin,
    -Amino- und Antioxidans-Produkte neue Maßstäbe setzt.

    Gründer von JIKOAII sind die bekannte Schauspielerin, Moderatorin, Autorin und
    dreifache Mutter Janine Kunze und der Unternehmer Steve Müller, einem von Profi-
    und Leistungssport geprägten Maschinenbauingenieur. Ihre unterschiedlichen
    Kompetenzen und Hintergründe haben sie zusammengebracht, um gemeinsam mit Ärzten
    und Gesundheitsexperten hochwertige Supplements für Frauengesundheit, Longevity
    und Sport auf den Markt zu bringen.

    Gestiegene Anforderungen an Qualität und Wirksamkeit

    JIKOAII überzeugte die Wirtschaftsjury mit einem ganzheitlichen Ansatz, der
    wissenschaftliche Forschung, nachhaltige Produktion und effektive
    Wirkstoffkombinationen vereint
    (https://die-deutsche-wirtschaft.de/innovator-des-jahres-2025-jikoaii/) . Das
    Unternehmen hat es geschafft, innovative Produkte auf den Markt zu bringen, die
    nicht nur den gestiegenen Anforderungen an Qualität und Wirksamkeit entsprechen,
    sondern auch den wachsenden Bedürfnissen gesundheitsbewusster Verbraucherinnen
    und Verbraucher gerecht werden.

    Die Auszeichnung unterstreicht die Bedeutung von JIKOAII als Impulsgeber für
    Fortschritt und Innovation im Bereich der Nahrungsergänzungsmittel, speziell bei
    hochfermentierten Formulierungen, sowie bei geprüfter Reinheit und
    Bioverfügbarkeit, die durch unabhängige Labore und vollständige
    Chargenrückverfolgbarkeit gewährleistet werden.

    Auszeichnung in Berlin

    Die Jury würdigt mit ihrer Auszeichnung JIKOAIIs mustergültigen Gründermut sowie
    die strategische Führung mit klarer Ausrichtung auf Forschung und Entwicklung
    sowie auf Nachhaltig durch kurze Lieferketten Made in Germany und recycelbare
    Verpackungen.

    JIKOAII wird auf einem feierlichen Festakt am 14. November
    (https://www.innovator-des-jahres.com/deutsche-innovationswoche/) in Berlin vor
    rund 400 Unternehmern ausgezeichnet. Noch bis zu diesem Tag steht das
    Unternehmen zudem als einer von 20 Innovatoren zur öffentlichen Publikumswahl
    (https://www.innovator-des-jahres.com/voting/) .

    Pressekontakt:

    Pressekontakt:
    Innovator des Jahres
    mailto:presse@innovator-des-jahres.com
    Tel.: 030 / 700 1656 - 4
    Schiffbauerdamm 40, 10117 Berlin

    JIKOAII GmbH
    mailto:steve.mueller@jikoaii.com
    Aachener Straße 309, D-50931 Köln
    Tel.: +49 221 570 27 225
    http://www.jikoaii.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/169995/6149968
    OTS: IOY Innovator of the Year GmbH




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    JIKOAII als " Innovator des Jahres 2025" ausgezeichnet - Janine Kunze und Steve Müller mischen den Markt für Nahrungsergänzung auf (FOTO) Der Wirtschaftspreis Innovator des Jahres würdigt Unternehmen aller Größen und Branchen, die in ihrem Bereich zukunftsweisend sind. Preisträger 2025: Das Startup JIKOAII, das im Bereich der Kollagen-, Vitamin, -Amino- und Antioxidans-Produkte neue …