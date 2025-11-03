    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsThyssenKrupp AktievorwärtsNachrichten zu ThyssenKrupp

    ANALYSE-FLASH

    Deutsche Bank Research lässt Thyssenkrupp auf 'Hold'

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Bank Research belässt Kursziel bei 10 Euro.
    • Thyssenkrupp Ergebnisse im Q4 zeigen Besserung.
    • Einstufung bleibt auf "Hold" für Thyssenkrupp.
    ANALYSE-FLASH - Deutsche Bank Research lässt Thyssenkrupp auf 'Hold'
    Foto: Roland Weihrauch - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Thyssenkrupp mit einem Kursziel von 10 Euro auf "Hold" belassen. Die Ergebnisse des vierten Geschäftsquartals dürften Besserung gegenüber dem Vorquartal zeigen, schrieb Bastian Synagowitz in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Bericht./ag/bek

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 07:55 / CET

    ThyssenKrupp

    ISIN:DE0007500001WKN:750000

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie

    Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,20 % und einem Kurs von 9,106 auf Tradegate (03. November 2025, 11:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um -1,83 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,06 %.

    Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 5,70 Mrd..

    ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6500 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,8333EUR. Von den letzten 6 Analysten der ThyssenKrupp Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 6,0000EUR was eine Bandbreite von +9,34 %/-34,40 % bedeutet.


    Rating: Hold
    Analyst: Deutsche Bank

