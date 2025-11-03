ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank Research lässt Thyssenkrupp auf 'Hold'
- Deutsche Bank Research belässt Kursziel bei 10 Euro.
- Thyssenkrupp Ergebnisse im Q4 zeigen Besserung.
- Einstufung bleibt auf "Hold" für Thyssenkrupp.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Thyssenkrupp mit einem Kursziel von 10 Euro auf "Hold" belassen. Die Ergebnisse des vierten Geschäftsquartals dürften Besserung gegenüber dem Vorquartal zeigen, schrieb Bastian Synagowitz in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Bericht./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 07:55 / CET
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie
Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,20 % und einem Kurs von 9,106 auf Tradegate (03. November 2025, 11:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um -1,83 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,06 %.
Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 5,70 Mrd..
ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6500 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,8333EUR. Von den letzten 6 Analysten der ThyssenKrupp Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 6,0000EUR was eine Bandbreite von +9,34 %/-34,40 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu ThyssenKrupp - 750000 - DE0007500001
Das denkt die wallstreetONLINE Community über ThyssenKrupp. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2025-10/66850054-erneuter-chefwechsel-bei-stahlsparte-von-thyssenkrupp-erstmals-frau-an-spitze-016.htm
Das sehe ich auch so - er ist der richtige Mann, um den Laden wieder auf Vordermann zu bringen. Die Früchte seiner Arbeit werden in Form höherer Aktienkurse sichtbar - alles nur eine Frage der Zeit. Ich bleibe investiert
Lopez zieht die Sache durch.