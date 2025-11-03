Deutsche Bank Research lässt Thyssenkrupp auf 'Hold'

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie

Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,20 % und einem Kurs von 9,106 auf Tradegate (03. November 2025, 11:34 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um -1,83 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,06 %.

Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 5,70 Mrd..

ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6500 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,8333EUR. Von den letzten 6 Analysten der ThyssenKrupp Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 6,0000EUR was eine Bandbreite von +9,34 %/-34,40 % bedeutet.