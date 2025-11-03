Campari-Aktionäre müssen schlucken: Milliarden auf Eis

Hintergrund ist eine Beschlagnahmung durch die italienische Steuerpolizei im Wert von 1,29 Milliarden Euro. Die betroffenen Anteile befinden sich im Besitz des Mehrheitsaktionärs Lagfin, gegen den der Verdacht der Steuerhinterziehung besteht, berichtete Reuters.

Die Aktien des italienischen Spirituosenherstellers Campari sind am Montag um rund vier Prozent eingebrochen.

Laut den Ermittlern hat Lagfin, das sich im Besitz der Unternehmerfamilie Garavoglia befindet, mutmaßlich Kapitalgewinne in Höhe von 5,3 Milliarden Euro nicht ordnungsgemäß deklariert. Die Behörden werfen dem Unternehmen vor, keine sogenannte Wegzugsteuer entrichtet zu haben, die anfällt, wenn ein Unternehmen seinen steuerlichen Sitz ins Ausland verlegt. Lagfin weist alle Vorwürfe zurück.

Bereits am Freitag hatte die Polizei mitgeteilt, Campari-Aktien im Wert von rund 1,5 Milliarden US-Dollar beschlagnahmt zu haben. Der Vorgang steht im Zusammenhang mit einer Umstrukturierung aus dem Jahr 2019, als die frühere Mailänder Holding Alicros mit der in Luxemburg ansässigen Lagfin fusionierte. Nach Angaben von Reuters untersucht die Staatsanwaltschaft in Mailand diesen Schritt seit über einem Jahr.

Lagfin hält weiterhin mehr als 80 Prozent der Stimmrechte an Campari. Das Unternehmen erklärte, die Maßnahme habe keinen Einfluss auf die Kontrolle über den Getränkekonzern. Der beschlagnahmte Anteil entspreche etwa 17 Prozent der Campari-Stammaktien, basierend auf dem Schlusskurs vom Freitag.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

Die Davide Campari-Milano Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,21 % und einem Kurs von 5,846EUR auf Tradegate (03. November 2025, 11:31 Uhr) gehandelt.





