Leichte Kursverluste

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Montag etwas nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,07 Prozent auf 129,35 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 2,64 Prozent.

Dem Markt fehlte es an klaren Impulsen. Die Stimmung in den Industrieunternehmen verbesserte Eurozone sich im Oktober wie erwartet leicht. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global stieg im Vergleich zum Vormonat geringfügig an. Er signalisiert derzeit eine Stagnation der Wirtschaft. In Deutschland liegt der Wert jedoch weiter unter der Wachstumsschwelle.