Cisco Systems Aktie überzeugt mit Kursplus - 03.11.2025

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Cisco Systems Aktie. Mit einer Performance von +2,32 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Cisco Systems ist ein globaler Marktführer in Netzwerktechnologie, bekannt für seine innovativen Lösungen in Hardware und Software. Hauptkonkurrenten sind Huawei und Juniper Networks. Cisco's Stärke liegt in seiner umfassenden Produktpalette und starken Markenpräsenz.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Cisco Systems einen Gewinn von +9,49 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +4,44 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,04 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Cisco Systems +11,33 % gewonnen.

Cisco Systems Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,44 % 1 Monat +9,04 % 3 Monate +9,49 % 1 Jahr +25,25 %

Informationen zur Cisco Systems Aktie

Es gibt 4 Mrd. Cisco Systems Aktien. Damit ist das Unternehmen 255,53 Mrd. wert.

Cisco Systems Aktie jetzt kaufen?

Ob die Cisco Systems Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Cisco Systems Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.