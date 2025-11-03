Allane: Hol dir den Suzuki Swift Comfort für nur 55€/Monat!
Erleben Sie die Zukunft des Fahrens mit unschlagbaren Leasingangeboten bei Allane! Sichern Sie sich bis zu 41 % Rabatt für Privatkunden und 19 % für Gewerbekunden. Die Aktion läuft bis Ende November 2025 mit ständig neuen Angeboten. Allane bietet flexible Mobilitätslösungen und erzielte 2024 einen Umsatz von 747 Millionen Euro.
Foto: adobe.stock.com
- Allane startet die Aktion „Black Leasing Friday“ mit attraktiven Leasingangeboten für Privat- und Gewerbekunden.
- Privatkunden erhalten bis zu 41 % Rabatt, Gewerbekunden bis zu 19 % auf die Standard-Monatsrate.
- Beispielangebot: Suzuki Swift Comfort für nur 55 Euro pro Monat (Standardrate 93 Euro).
- Die Aktion läuft bis Ende November 2025 und es werden kontinuierlich neue Angebote hinzugefügt.
- Kunden profitieren von flexiblen Serviceoptionen und schneller Verfügbarkeit vieler Modelle.
- Allane Mobility Group bietet umfassende Mobilitätslösungen und erzielte im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von rund 747 Millionen Euro.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung Q3 2025, bei Allane ist am 20.11.2025.
Der Kurs von Allane lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 10,200EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,49 % im Minus.
-0,97 %
0,00 %
-3,77 %
-4,67 %
+2,00 %
-18,40 %
-33,33 %
-44,86 %
-49,00 %
