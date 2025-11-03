85 0 Kommentare Allane: Hol dir den Suzuki Swift Comfort für nur 55€/Monat!

Erleben Sie die Zukunft des Fahrens mit unschlagbaren Leasingangeboten bei Allane! Sichern Sie sich bis zu 41 % Rabatt für Privatkunden und 19 % für Gewerbekunden. Die Aktion läuft bis Ende November 2025 mit ständig neuen Angeboten. Allane bietet flexible Mobilitätslösungen und erzielte 2024 einen Umsatz von 747 Millionen Euro.

