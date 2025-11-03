UBS stuft SAINT GOBAIN auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Saint-Gobain von 95 auf 92 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Julian Radlinger kappte am Montag etwas seine Schätzungen bis 2027 für den Hersteller von Leichtbaustoffen und sieht sich nun um etwa 5 bis 6 Prozent unter dem Konsens. Er geht im kommenden Jahr nicht mehr von einer Margenerholung aus, was vollständig auf das US-Geschäft zurückzuführen sei./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 03:26 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,88 % und einem Kurs von 83,44EUR auf Tradegate (03. November 2025, 11:32 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Julian Radlinger

Analysiertes Unternehmen: SAINT GOBAIN

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 92

Kursziel alt: 95

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

