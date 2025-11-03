UBS stuft Puma SE auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Puma von 20,90 auf 19,60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Reset oder Wiederholung? - Die Anleger bräuchten mehr strategische Klarheit von den Herzogenaurachern, schrieb Robert Krankowski am Freitag in seinem Resümee des Quartalsberichts./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 05:47 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,11 % und einem Kurs von 18,24EUR auf Tradegate (03. November 2025, 11:45 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Robert Krankowski

Analysiertes Unternehmen: Puma SE

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 19,60

Kursziel alt: 20,90

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



